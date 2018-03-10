Власти боятся акций «Стоп-бензин»? 10.03.2018, 22:51

Эксперты видят в очень плавном повышении цен и политическую причину.

«Белнефтехим» планирует поднять цены на топливо до уровня как у восточных соседей. Пока что в этом процессе делаются очень скромные, хотя и регулярные, шаги. С сегодняшнего дня уже второй раз с начала года цены на бензин и дизтопливо повысились на одну и две копейки соответственно. Станут ли повышения цен более значимыми в будущем - в материале телеканала «Белсат».

Общее повышение цен бензина с начала года - три копейки.

При определенных условиях бензин может и дешеветь. В государственном концерне нефти и химии официально заявили о запуске нового механизма ценообразования.

«Этот механизм в зависимости от изменений ситуации на нефтяном рынке предусматривает возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону увеличения, так и снижения», - отметили в «Белнефтехиме».

Пока тенденция только роста, хотя и незначительного.

АИ-92 с сегодняшнего дня стоит 1 рубль 22 копейки, 95-й - рубль тридцать. Дизель подорожал на две копейки.

«Это несущественное подорожание. Оно, конечно, отразится на услугах грузового транспорта, пассажирского транспорта. Но это такое копеечные повышение и это не так страшно по сравнению с тем, что впереди, когда состоятся несколько повышений. Вот там будет более ощутимо», - говорит экономист Леонид Злотников.

Сравнять цену на бензина с российским - такую задачу поставил «Белнефтехим». Сейчас разница составляет около 10%. За литр АИ-95 у соседей нужно заплатить на 12 копеек больше, чем в Беларуси - 1 рубль 42 копейки в денежном эквиваленте. За прошлый год топливо для белорусов уже дорожало семь раз на общую сумму в пять копеек.

Для «Белнефтехима» такие незначительные суммы кажутся недостаточными - с начала года цена на нефть «Уралс» повысилась почти на четверть - до 66 долларов за баррель.

«Только чтобы компенсировать рост стоимости нефти, необходимо поднять ценник на топливных cтанциях на 23%. Или как минимум привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка, которые выше на 7 - 11%», - отмечает Андрей Рыбаков, заместитель председателя« Белнефтехима».

До паритета уже доводят, поэтому не исключена и реализация программы максимум - поднятие цен на четверть. Вопрос, действительно ли будут снижать цены, если нефть подешевеет? Экономист Леонид Заико вообще не доверяет ценообразованию от белорусских нефтяных организаций:

«Норма прибыли в нефтепереработке даже в советские годы была 29%. Ни один бизнесмен не может заниматься этим видом деятельности, так как это монополизированная сфера. 29%. А если наши директора заводов пишут, что у них норма прибыли 3%, то они просто жульничают с затратами и ценами».

Есть ли у белорусов планка стоимости бензина?

«Дороже двух рублей - это будет значительное подорожание. И будет невыгодно пользоваться автомобилем, очень даже невыгодно», - отвечает бобруйский водитель.

Эксперты видят в очень плавном повышении цен и политическую причину. Тема автомобильного топлива, как показали протесты стоп-бензин, в обществе легковоcпламеняемая.