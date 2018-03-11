Шахтеры, оказавшиеся под завалом на «Беларуськалии», погибли 11.03.2018, 8:05

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Разборка завала в руднике остановлена.

Дмитрий Вальков и Максим Иванов, которые оказались под завалом шахты на «Беларуськалии», погибли. Об этом сообщило солигорское издание autorun.by и подтвердили источники tut.by. Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщает autorun.by, разборка завала в руднике 3-го рудоуправления остановлена. По состоянию на 1.00 11 марта, из-под завала освобожден самоходный вагон, за которым были обнаружены тела шахтеров. Обследование горной техники показало, что оборудование отключено от гидропривода.

Как ранее сообщили на «Беларуськалии», 9 марта на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления, в смену с 11.50 до 18.50, при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта -620 м произошел внезапный выброс соли и газа.

Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков, 1985 года рождения.

10 марта сообщалось, что Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователи изымают производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения данных видов горных работ, допрашивают работников и должностных лиц предприятия, устанавливают причины произошедшего.