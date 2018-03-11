Великобритания разрабатывает свой «акт Магнитского» 11.03.2018, 8:11

Эмбер Радд и Борис Джонсон

Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA

Против российских чиновников будет введен жесткий санкционный режим.

Против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, будет введен новый жесткий санкционный режим, по аналогии с уже принятыми США и Канадой мерами, сообщает The Telegraph. По информации издания, об этом уже договорились глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Они согласились, что Великобритания разработает свою версию принятого в США «закона Магнитского». Издание уточняет, что разработка этого плана началась до того, как в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом издание отмечает, что, по мнению правительственных чиновников, многое в расследовании этого покушения указывает на причастность к нему Москвы, хотя конкретные данные не приводятся. Россия неоднократно отрицала причастность к покушению на бывшего агента ГРУ.

По словам представителей консерваторов, проект закона находится в Палате общин. Министры, уточнили собеседники издания, согласились внедрить аналог «акта Магнитского», но они предупредили, что правительство сопротивляется внесению в него «ключевых» элементов, которые сделают это закон по-настоящему действенным.

Кампания за новые санкции началась после того, как бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон пожалел в декабре, что «мы не ввели «акт Магнитского», следуя аналогичным шагам США, Канады и нескольких европейских стран.

Закон, аналогичный «акту Магнитского», британский парламент принял в февраля 2017 года. В соответствии с теми поправками, власти страны смогут замораживать активы нарушителей прав человека в Великобритании. В случае если надзорные ведомства установят вину собственника в нарушениях прав человека, против него могут быть введены персональные экономические санкции. Наряду с заморозкой активов они включают запрет на въезд в страну. В отличие от принятого в США закона, в британском акте не были названы фамилии, он только расширил полномочия правительства.

«Закон Магнитского» назван по имени аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Он вскрыл схемы многомиллиардных хищений из российского бюджета. Его арестовали по обвинению в создании схем, по которым фонд уклонялся от уплаты налогов, в 2009 году Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина». В 2012 году США приняли «закон Магнитского» и ввели санкции против россиян, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к смерти аудитора

В феврале 2018 года МИД Латвии запретил въезд в страну 49 фигурантам списка Магнитского. Аналог «закона Магнитского» был принят в Литве в ноябре 2017 года.