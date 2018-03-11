Саснович вышла в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе 11.03.2018, 8:15

Белоруска взяла верх над эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

Белоруска Александра Саснович вышла в 3-й круг одиочного разряда на турнире серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов, сообщает tut.by.

В поединке 1/32 финала 23-летняя Александра Саснович (№ 49 рейтинга WTA) взяла верх над 22-летней эстонской теннисисткой Анетт Контавейт (№ 28) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Даже 9 двойных ошибок против 3 таких же у соперницы не помешали белоруске добиться уверенной победы. Одним из факторов успеха Саснович стал высокий процент выигрыша первой подачи.

Саснович — Контавейт — 6:2, 6:4

Эйсы 2−4.

Двойные ошибки 9−3.

Попадание первой подачи 59%-60%.

Выигрыш первой подачи: 72%-57%.

Выигрыш второй подачи: 30%-39%.

Реализация брейк-пойнтов: 42%-100%.

Очки, выигранные на своей подаче 55%-50%.

Следующей соперницей Александры Саснович станет победительница матча между 2-й ракеткой планеты 27-летней датчанкой Каролин Возняцки и 25-летней испанкой Ларой Арруабарреной (№ 80).

За выход в 3-й круг в конце игрового дня сразится также 28-летняя белоруска Виктория Азаренко (№ 204). Ранним утром 11 марта по минскому времени ее соперницей станет 13-я ракетка мира американка Слоан Стивенс, победительница прошлогоднего US Open.

Вышла в 3-й раунд и 19-летняя белоруска Арина Соболенко (№ 63), которая сразится теперь с 18-летней чешкой Маркетой Вондроушовой (№ 54), выбившей из борьбы 11-ю ракетку мира британку Йоханну Конту.

Кроме того, Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда в Индиан-Уэллсе. В стартовом поединке они взяли верх над интернациональным дуэтом Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США). Во 2-м раунде белоруски сыграют против российской пары Екатерина Макарова / Елена Веснина.

Еще одна белоруска, 19-летняя Вера Лапко (№ 131), выбыла во 2-м раунде квалификации одиночного разряда.