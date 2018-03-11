Трамп назвал слоган своей второй избирательной кампании 11.03.2018, 8:17

Величия Америки добиться уже удалось.

Слоганом избирательной кампании 2020 года действующего президента США Дональда Трампа станет фраза «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!), заявил глава государства, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Наш, не мой — мы команда — наш новый слоган», — объяснил Трамп своим сторонникам. Он отметил, что его участие в выборах в ноябре 2020 года — это «предположение». «В этом я почти уверен, но нельзя быть уверенным на 100%, — добавил президента США, — «Я не люблю заходить слишком далеко вперед, но давайте предположим, что все будет идти так, как идет».

«Когда мы начнем кампанию через два года, можете в это поверить, нашим слоганом будет «Сохраним Америку великой. Восклицательный знак», — заявил Трамп. Он отметил, что старый слоган «Сделаем Америку великой» нельзя будет использовать на следующих выборах, так как «я уже это сделал».

Во время выступления Трамп отметил, что задача собравшихся — сделать возможным, чтобы «великий подъем Америки продолжился, на полной скорости».

В начале марта, как писала газета Politico, Трамп в частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде провел встречу с будущими спонсорами своей новой избирательной кампании. Во время встречи Трамп объявил о том, что инвесторы будут включены в категории людей, наиболее приближенных к кандидату. Люди, готовые вложить $25 тыс. станут частью «Локомотива Трампа», за инвестицию в $45 тыс. бизнесмены войдут в «Клуб 45». Позднее будут представлены категории для инвесторов, готовых потратить большие суммы.

В конце февраля Трамп назначил менеджера кампании по своему переизбранию, им стал политтехнолог Брэд Паскейл. О намерении Трампа баллотироваться во второй раз Белый дом сообщил еще в январе.