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Белорус Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»

  • 11.03.2018, 8:26

Александр Рыбак выступит с песней That's How You Write a Song.

Победитель конкурса «Евровидение» 2009 года, норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак вновь победил норвежский отбор и представит в мае Норвегию на конкурсе в Лиссабоне, сообщает «Радио Свобода».

Рыбак выступит с песней That's How You Write a Song.

Певец белорусского происхождения, живущий в Норвегии, обрел мировую известность после победы в финале конкурса «Евровидение-2009».


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