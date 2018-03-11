Белорус Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»
- 11.03.2018, 8:26
Александр Рыбак выступит с песней That's How You Write a Song.
Победитель конкурса «Евровидение» 2009 года, норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак вновь победил норвежский отбор и представит в мае Норвегию на конкурсе в Лиссабоне, сообщает «Радио Свобода».
Рыбак выступит с песней That's How You Write a Song.
Певец белорусского происхождения, живущий в Норвегии, обрел мировую известность после победы в финале конкурса «Евровидение-2009».