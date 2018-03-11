В ресторане Солсбери нашли следы отравившего Скрипаля вещества 11.03.2018, 8:32

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Ресторан опечатали и закрыли для посещения.

В ресторане британского города Солсбери нашли следы нервно-паралитического вещества, которое использовалось при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на информацию криминалистов.

Следы вещества нашли в той части ресторана Zizi, где ели Сергей Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до отравления. Следователи уточнили, что ни один из посещавших в то же время ресторан не находится в опасности. Сам ресторан опечатан и закрыт для посещения, равно как дом Скрипаля, паб Bishopʼs Mill и скамейка в парке, где были обнаружены отравленные.

Ранее сообщалось, что британские военные эвакуируют зараженные автомобили, кареты скорой помощи и другие предметы для исследования в военной лаборатории. Кроме того, полиция оцепила кладбище Солсбери, где похоронены родственники Скрипаля, а у их могил возведена палатка, рядом с которой замечены люди в костюмах биологической защиты.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта. Их доставили в больницу в критическом состоянии, они до сих пор находятся в коме, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. В полиции установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Отравлены оказались еще около 20 человек, включая полицейского, который первым посетил место происшествия и дом Скрипаля. По факту отравления возбуждено дело о покушении на убийство.

В России Скрипаль в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу британской разведки MI6. В 2010 году его обменяли на раскрытых в США российских разведчиков.