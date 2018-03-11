На Уолл-стрит создали алгоритм для наиболее выгодной покупки биткоина 11.03.2018, 8:38

Автор алгоритма известен своими прогнозами по курсу криптовалюты.

Аналитик с Уолл-стрит и сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли разработал так называемый «индекс бедственности» для биткоина, при помощи которого можно определять наиболее удачные моменты для покупки первой криптовалюты. Об этом сообщает CNBC.

«Если индекс бедственности показывает значения ниже 27, биткоин продемонстрирует наилучшие показатели на 12-месячном отрезке», — пояснил Ли, добавив, что наиболее удачный сигнал для покупки первой криптовалюты появляется примерно раз в год.

Согласно отчету Fundstrat Global, в настоящее время значение индекса находится на отметке 18.8, которая является наиболее низкой с сентября 2011 года.

«Воспринимайте этот индекс как меру того, насколько счастливы или грустны держатели биткоина, — добавил аналитик. — Показатель уже четыре раза опускался ниже отметки 27. После этого ни разу не было такого, чтобы в последующие 12 месяцев биткоин не демонстрировал рост».

Таким образом, крайне низкие значения этого индекса дают сигнал на покупку, а высокие — на продажу.

Том Ли получил широкую известность в криптосообществе благодаря своим регулярным прогнозам цены биткоина. В частности, в прошлом месяце сооснователь Fundstrat выразил уверенность, что до конца 2018 года «цифровое золото» вырастет более чем в два раза, а к 2022 году цена его достигнет отметки $125 тысяч.