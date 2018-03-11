Геннадий Федынич: Власти делают бизнес за счет белорусов 21 11.03.2018, 9:30

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Фото: tut.by

Куда испаряются деньги белорусской «нефтянки»?

В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо. По традиции, цены на бензин ночью подняли на 1 копейку, на дизельное топливо – на 2 копейки.

Напомним, что перед этим автомобильное топливо дорожало 7 февраля этого года.

Прокомментировать ситуацию сайт Charter97.org попросил лидера Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича:

- У Лукашенко одно «оправдание»: мол, цены на бензин и дизель в России выше, чем в Беларуси. Поэтому власти снова начнут кивать в этом вопросе на Россию. Достаточно подключить обычную логику, чтобы понять, что это подорожание будет не последним – ведь надо же «догнать» Россию.

При этом власти скромно «забудут», что даже в России уровень доходов выше, чем в Беларуси. Бензиновый эксперимент снова осуществляется за счет человека – каждого белорусского автолюбителя, маршрутчика, дальнобойщик.

И посмотрите, какая интересная ситуация складывается: цены на бензин повышают, а дорожный налог сохраняется. А ведь властям уже не раз предлагали: включите стоимость налога в цену бензина! Но нет: и там, и там будут зарабатывать на автомобилистах. Как всегда, народ получился «крайним» на этом празднике жизни.

Но одно могу сказать точно: нельзя постоянно все делать за счет народа. История показывает, что может прийти «ответ».

Как и в ситуации с повышением «коммуналки», это игра на то, кто кого «перетерпит». «Мы повышаем, а вы – терпите. Потом посмотрим, на что еще можно повысить и сколько раз», - сигнализируют власти. На любой сигнал может последовать ответное действие, и тогда эксперименты окажутся с неожиданным результатом.

- Стоимость бензина росла даже тогда, когда снижались мировые цены на нефть. Куда деваются сверхдоходы от перепродажи своим гражданам нефтепродуктов?

- Это хороший вопрос. В стране действительно образовалась своего рода «бензиновая воронка»: власти игнорируют стоимость барреля и делают свой бизнес за счет белорусов.

Но не надо считать людей за идиотов. Все прекрасно видят и понимают, что деньги белорусской «нефтянки» куда-то испаряются. По логике, должно идти постоянное наполнение бюджета. Но на практике никто, особенно получающие из госбюджета зарплаты, это не чувствуют. К сожалению, в отличие от Европы, мы не можем проконтролировать расход этих средств. Потому и получилась такая система, что государство стало профессиональным обманщиком. Государство живет своими интересами и бухгалтерией, а гражданам предоставляется своя бухгалтерия.

- Не слишком ли много испытаний для водителей и пассажиров выпало за один месяц? Только запретили частные маршрутки, и почти сразу – повышение цен на бензин…

- Власти сейчас делают все для того, чтобы испытать народ на прочность. Возможно, что запрет маршруток стал для правительства определенным маячком. Почему не объединились маршрутчики и пассажиры и не вышли защитить свои права? Хорошо, значит, теперь можно и цену на топливо поднять.

Потому рецепт простой: надо постоянного быть начеку и проводить системную работу. Организовывать свои независимые профсоюзы, проводить совместные акции протеста, выходить друг за друга. Права так просто не даются. Весь мир за них борется – поэтому на Западе и боятся нарушить интересы граждан.

Власти воспользовались организационной неготовностью белорусов – и повысили цены сразу после удара по маршруткам.

- Если кто-то из водителей или пассажиров обратится в профсоюз РЭП за защитой своих прав – ему помогут?

- Профсоюз РЭП никогда никому в помощи не отказывал. Но надо помнить: каждый должен выполнять свою работу сам. Мы готовы помочь организационно, если люди будут сопротивляться и отстаивать свои права. Для этого надо малое: начинайте бороться. А мы всегда подставим свое плечо.

В каждом регионе Беларуси есть активные люди. Просто нужно объединяться для защиты своих прав. По любому поводу: коммунальные услуги, запрет маршруток, подорожание топлива.

Власть не особо смелая. Если один раз щелкнуть по носу, защитить свои права – она будет очень осторожно себя вести. Вспомните, как дали «задний ход» декрету №3 после «маршей нетунеядцев». Любые необоснованные поползновения на интересы человека должны сразу же пресекаться. Это наша общая серьезнейшая задача.