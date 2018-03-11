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Папа Франциск отслужит мессу в 40 километрах от Беларуси

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  • 11.03.2018, 9:21
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Фото: AFP

Визит понтифика в Вильнюс станет прекрасной возможностью для белорусской молодежи.

Предварительная информация о том, что Папа Римский Франциск посетит страны Балтии в 2018 году, получила подтверждение. Принимая приглашение глав государств и епископов, Его Святейшество Папа Франциск совершит апостольский визит в прибалтийские государства с 22 по 25 сентября. В это время он посетит Вильнюс и Каунас в Литве, Ригу и Аглону в Латвии и Таллин в Эстонии. Такую информацию распространили 9 марта службы Ватиканского радио, официального СМИ Святого Престола, пишет katolik.life.

Отметим, что Вильнюс, где Папа Франциск будет служить святую Мессу 22 сентября и встречаться с молодежью, находится всего в 40 километрах от белорусской границы. Поэтому встреча с Папой в соседнем государстве станет прекрасной возможностью для католической молодежи Беларуси, большая часть которой не сможет по финансовым причинам попасть на Всемирные дни молодежи в Панаме.

В 2018 году Литва празднует 100-летие государства, которое существовало с 1918 по 1940 года. По данным последней переписи населения, к католикам себя причисляют 77% населения страны. Папа Римский, на тот момент - Иоанн Павел II - посещал Литву в 1993 году.


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