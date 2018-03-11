Радослав Латал: Салют был желто-синий. Наверное, в нас не верили 4 11.03.2018, 9:40

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ФОто: kp.by

Тренер брестского «Динамо» прокомментировал победу в Суперкубке над БАТЭ.

Пожалуй, за последние годы матч за Суперкубок (встречаются прошлогодний чемпион и обладатель Кубка) Беларуси по футболу не вызывал столько интереса, пишет kp.by.

Сезон-2017 завершился привычным чемпионством БАТЭ, но выдался для борисовчан шоковым: золотые медали были добыты в буквальном смысле на последних секундах и лишь по дополнительным показателям. Брестское «Динамо», прокаченное инвестициями шейхов, долго раскачивалось, но по итогу взяло Кубок, попробовало на вкус еврокубки и деловито финишировало на четвертом месте.

Радослав Латал победно начал работу с брестским "Динамо"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зимой БАТЭ решился на радикальный ход: на место ушедшего Александра Ермаковича пришел не тренер из структуры клуба (так всегда было раньше), а человек со стороны - Олег Дулуб. В Бресте белоруса Владимира Журавля сменил чех Радослав Латал.

Олег Дулуб проводил первый официальный матч у руля БАТЭ мог выиграть первый трофей в качестве тренера

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Команды значительно обновили составы и презентами новичков однозначно лучше получилось у брестчан. Гутор был бесподобен в воротах, нападающий Готал отметился голом, Желько Филипович контролировал центр, во втором тайме имел моменты Савиций. А вот о сербских новичках пока чего-то вразумительно не скажешь, разве что досталось Александр Филиповичу, который проиграл борьбу на фланге Павлу Нехайчику. Белорусский полузащитник, который когда-то за сумасшедшие деньги перешел в московское «Динамо» стал, по сути, лучшим игроком матча.

Александр Гутор провел отличный матч

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У Паши имелись определенные проблемы со здоровьем, он не тренировался. Было неизвестно, будет ли вообще играть. Десять дней в Испании он не работал. Вчера была его первая полноценная тренировка. Учитывая то, что он не тренировался десять дней и не был готов на сто процентов, Нехайчик показал сегодня фантастическую игру, - сказал после матча Латал.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нехайчик заработал пенальти, который реализовал Готал. Вскоре Витус сделал счет 2:0. И это к 30-й минуте. Позже Дулуб скажет, что его команда уступила в настрое.

За матч было множество голевых моментов. И брестчане могли снимать все вопросы относительно исхода намного раньше, но транжирили моменты. БАТЭ под конец встрепенулся, но этого было мало - лишь гол престижа.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Игра была хорошая, выставочная, - сказал Дулуб. - Даже не соответствует понятию "весенний футбол". Потому что обе команды продемонстрировали интересную игру. К сожалению, мы уступили первый тайм, может быть, 15-25 минут. Уступили по настрою, по желанию, не разбегались... И как следствие - два быстрых мяча. Пытались перевернуть игру, забили один, но времени не хватило.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В итоге - заслуженная победа «Динамо» 2:1. После матча во время награждения над полем разлетелся салют из цветных ленточек. Многие обратили внимание на клубные цвета БАТЭ — «желто-синий».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я это заметил. Наверное, в нас не верили. Футболисты тоже это сразу заметили и интересовались, не перепутал ли кто-то цвета, - сказал Латал.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если рассматривать историю Суперкубков с момента возрождения матчей такого формата, то брестское «Динамо» впервые в своей истории стало обладателем этого трофея.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Брестский клуб стал третьей командой, которая выиграла Суперкубок. Семь раз его выигрывал БАТЭ. К слову, борисовчане проиграли суперкубковый матч впервые за шесть лет.