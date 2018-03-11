Канадец выиграл в лотерею $25 миллионов 3 11.03.2018, 9:42

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Счастливый билет был куплен в провинции Онтарио.

Неустановленный пока житель провинции Онтарио выиграл в лотерею Lotto Max примерно 25 млн долларов США. В канадских долларах это составляет 32 млн. Пока неустановлено, где именно счастливчик приобрел выигрышный билет, сообщают информагентства.

Ему необходимо обратиться за выигрышем и публично назвать свое имя - таковы условия получения награды. Что примечательно, утешительный приз в размере 780 тыс. долларов США (миллион канадских) не получил никто.