Рада БНК потребовала немедленно освободить Святослава Барановича 2 11.03.2018, 9:56

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Святослав Баранович

Политики призвали к кампании солидарности с политзаключенным.

Рада Белорусского Национального Конгресса на своем заседании приняла заявление с требованием освободить политзаключенного Святослава Барановича.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил один из лидеров БНК Николай Статкевич. Политик опубликовал текст заявления Рады БНК:

«Свободу Святославу Барановичу!

Исполнился уже почти месяц с начала политического судебного процесса над Святославом Барановичем. Баранович участвовал в санкционированной властями акции оппозиции, которая состоялась 15 марта 2017 года.

По окончании акции власти провели незаконные брутальные задержания ее участников, особенно молодых активистов. На глазах журналистов и правозащитников на остановке общественного транспорта в Минске начался «хапун» и неизвестные люди в штатском начали нападать на пассажиров троллейбуса. Людей избивали, после задержали и приговорили к административным арестам. Сама же атака «тихарей» вызвала справедливое возмущение людей, которые пытались помочь молодежи.

Теперь за это судят Святослава Барановича, которому грозит 4 года тюрьмы. Так прокурор оценил действия Святослава за попытку защиты людей. 12 марта в 14:15 в суде Московского р-на города Минска будет продолжение этого политического дела.

Рада БНК требует немедленного освобождения Святослава Барановича и призывает к кампании солидарности с ним.

Свободу Святославу Барановичу!

Минск 10 марта 2017 года»

Напомним, что суд над Святославом Барановичем начался 15 февраля. Дело рассматривает судья Московского района Минска Светлана Бондаренко.

Ранее участники форума «Свободу политзаключенным Беларуси», в том числе Анна Шапутько, Олег Волчек, Павел Северинец, Андрей Бондаренко, Екатерина Садовская, Ольга Миколайчик, Николай Автухович и другие, проголосовали за включение Святослава Барановича в список политзаключенных, так как считают его дело «очевидным преследованием по политическим мотивам».