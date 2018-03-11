Великобритания обсуждает возможность «военных мер» против России 12 11.03.2018, 9:59

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Отравление бывшего разведчика Скрипаля привело к новому витку напряженности.

Правительство Великобритании может предпринять коллективный бойкот чемпионата мира по футболу в России и другие меры из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, передает The Times.

Источники в британском Минообороны сообщили, что власти ведут переговоры с США и Европой о совместных «экономических, дипломатических и военных мерах» на случай, если окажется, что к покушению на Скрипаля причастна Россия.

В частности обсуждается бойкот чемпионата мира по футболу в России. К бойкоту могут присоединиться Польша, Япония и Австралия.

Сегодня правительство Великобритании проводит экстренное заседание, инициированное главой МВД Эмбер Радд. На встрече министров рассмотрят последние полицейские и разведывательные отчеты из Солсбери, где проходит расследование отравления Скрипаля.

Сергей Скрипаль – бывший полковник российского ГРУ. В 2006 году его осудили на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали в рамках операции по обмену шпионами. Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище.

4 марта Скрипаль и его 33-летная дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Сообщают, что они отравились неизвестным веществом. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.