Мышеловка в сыре 6 11.03.2018, 10:12

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Леонид Заико

Фото: tut.by

У белорусских активов семь нянек, а они - без глазу.

Семь нянек - это номенклатурные начальники и директорат. Они являются самыми большими бенефициарами сохранения 80% активов и ресурсов в руках государства и, соответственно, ярыми противниками приватизации. Одни чиновники не хотят брать на себя приватизационные риски. Высока вероятность проверки одним из десятков контрольных органов. Те вполне могут заподозрить неладное (заниженная цена продажи, слишком мало мягких инвестиционных требований и социальных обязательств), что грозит даже заключением под стражу. Другие против приватизации потому, что под государственные заводы и фабрики гораздо легче выбивать из бюджета дотации и субсидии. Их тактика такова: декларировать желание и готовность продать госактивы, увлечь перспективой потенциальных инвесторов, попытаться продать им хоть чуть-чуть, а потом изводить требованиями и постоянно меняющимися обязательствами.

Об этом, а также о том, почему даже китайцы не спешат стать счастливыми покупателями белорусских активов, «Белгазете» рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Что не нравится китайцам? Может, правила, по которым наши власти предлагают им войти в акционерный капитал предприятий?

- Просто китайцы считают, что белорусы - непредприимчивая нация. Что в Европе все разбалованны, не организованны, не умеют работать и зарабатывать деньги. Сами китайцы трудолюбивы - они пашут.

Вы знали, что защита китайской собственности за рубежом может осуществляться при помощи армии? И еще. Китайцы будут инвестировать в Беларусь только тогда, когда почувствуют, что здесь они - главная сила. На положение таджика китайцы никогда не согласятся.

- Около 2000 убыточных госпредприятий находятся в состоянии ожидания инвесторов или бюджетной помощи. На крышах многих из них скоро березки расти начнут. Что с ними делать?

- Можно сначала акции предприятий предложить купить работникам предприятий. Потом - бизнесменам. Если какие-то предприятия еще останутся, отдать их под театры, студии самодеятельности, лектории, детские и музыкальные школы.

- Есть вероятность, что нас обвинят в деиндустриализации страны.

- Ставку надо делать на формирование новой интеллектуальной среды. Будущее белорусской экономики - это экономика интеллекта. Зачем нам искать инвесторов заводу, который будет делать картофелекопалки? Это вчерашний день.

То, что делают нынешние ребята, - это потому, что они сами троечники, слабосильные. Хотят, чтобы тут была экономика уже шестого цикла, когда отсталые развивающиеся страны сбрасывают в Беларусь технологии. За это Лукашенко должен расстрелять их из пулемета или зенитного ракетного комплекса «Тунгуска».

В этом отношении не надо никуда торопиться. Есть у нас «Гомсельмаш»… Гом… Гомический. Ребята, русские решают проблемы своего сельмаша тоже. И не надо нам становиться, раздувать щеки. Мы сейчас находимся в интеграционном пространстве. Есть много вещей, которые в одиночку нам решать не надо. Тот же автозавод, тот же БАТЭ. Вообще странно - футбольная команда хорошая, а завод хреновый. Один мой коллега встречался с Мясниковичем. Тот его спросил: что мне делать с автозаводом? Коллега ответил: надо подумать. А чего думать? Просто отдайте людям. Спросил: что мне делать с автозаводом? Паря, а ты его строил?

В чем особенность китайцев? Они спокойно относятся к настоящему. Настоящее - это временный миг. Поэтому людям нужно давать возможность достигать результата самим. Не мешать им. А не мешать работать можно только тогда, когда законодательство станет абсолютно либеральным. Когда поменяются принципы госполитики. Вы хотите сказать, что с этой госполитикой, с этой правительственной политикой ничего нельзя сделать? Да. И не х…н с ними делать - не надо иметь дела с ними. Правительство надо менять.