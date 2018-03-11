Гендиректор «Беларуськалия»: Чуда не произошло 10 11.03.2018, 10:48

2,750

Иван Головатый

Скриншот: ont.by

Гибель двоих рабочих в руднике подтвердили официально.

Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый в эфире ОНТ подтвердил гибель рабочих при обвале.

«К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли», - отметил Иван Головатый. Как сообщалось, 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» произошел внезапный выброс соли и газа.

Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков, 1985 года рождения.

10 марта сообщалось, что Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователи изымают производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения данных видов горных работ, допрашивают работников и должностных лиц предприятия, устанавливают причины произошедшего.