Во Франции создали обогреватель для дома, который майнит криптовалюту

Во Франции создали обогреватель для дома, который майнит криптовалюту3
- 11.03.2018, 10:59
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Изобретение французов позволяет богатеть, сидя в тепле.
Майнинг всегда нагружает оборудование по максимуму. Если оно будет находиться в нагретой и плохо вентилируемой комнате, высока вероятность его поломки. Но тепло, которое генерируют майнеры, может быть использовано для обогрева помещения.
Французский стартап Qarnot представил новый обогреватель, в который встроен пассивный компьютер, оптимизированный для майнинга криптовалют, пишет altcoin.info.
Устройство QC1 оснащено двумя AMD видеокартами (Sapphire Nitro + Radeon RX580 с 8 ГБ VRAM) и предназначено для майнинга Ethereum на скорости 60 MH/s. Однако для тех, кто хочет майнить другие криптовалюты, QC1 поставляется с операционной системой Linux, которая позволяет пользователям выбирать для майнинга альтернативные монеты.
Настройка обогревателя QC1 занимает не более 10 минут и не требует посторонней помощи. В сопутствующем мобильное приложении нужно добавить адрес кошелька Ethereum, на который будет отправляться намайненная криптовалюта. Процесс майнинга можно наблюдать через приложение.
QC1 работает практически бесшумно и имеет уникальную конструкцию, оборудованную традиционными проводниками отопления для того, чтобы усилить продукцию тепла. QC1 может обогревать несколько комнат в жилом помещении.
По оценкам компании нагреватель будет добывать около $120 в месяц (с учетом нынешней цены на Ethereum), без учета расходов на электроэнергию. Однако сумма будет зависеть от того, насколько часто используется обогреватель, стоимости электроэнергии и от криптовалюты, которую он майнит.
QC1 будет стоить около $3,600. Помимо фиата, в качестве оплаты компания Qarnot будет принимать биткоины.