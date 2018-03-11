Во Франции создали обогреватель для дома, который майнит криптовалюту 3 11.03.2018, 10:59

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Источник: Altcoin.info

Изобретение французов позволяет богатеть, сидя в тепле.

Майнинг всегда нагружает оборудование по максимуму. Если оно будет находиться в нагретой и плохо вентилируемой комнате, высока вероятность его поломки. Но тепло, которое генерируют майнеры, может быть использовано для обогрева помещения.

Французский стартап Qarnot представил новый обогреватель, в который встроен пассивный компьютер, оптимизированный для майнинга криптовалют, пишет altcoin.info.

Устройство QC1 оснащено двумя AMD видеокартами (Sapphire Nitro + Radeon RX580 с 8 ГБ VRAM) и предназначено для майнинга Ethereum на скорости 60 MH/s. Однако для тех, кто хочет майнить другие криптовалюты, QC1 поставляется с операционной системой Linux, которая позволяет пользователям выбирать для майнинга альтернативные монеты.

Настройка обогревателя QC1 занимает не более 10 минут и не требует посторонней помощи. В сопутствующем мобильное приложении нужно добавить адрес кошелька Ethereum, на который будет отправляться намайненная криптовалюта. Процесс майнинга можно наблюдать через приложение.

QC1 работает практически бесшумно и имеет уникальную конструкцию, оборудованную традиционными проводниками отопления для того, чтобы усилить продукцию тепла. QC1 может обогревать несколько комнат в жилом помещении.

По оценкам компании нагреватель будет добывать около $120 в месяц (с учетом нынешней цены на Ethereum), без учета расходов на электроэнергию. Однако сумма будет зависеть от того, насколько часто используется обогреватель, стоимости электроэнергии и от криптовалюты, которую он майнит.

QC1 будет стоить около $3,600. Помимо фиата, в качестве оплаты компания Qarnot будет принимать биткоины.