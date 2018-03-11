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Белорусский боксер Кирилл Релих стал чемпионом мира

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  • 11.03.2018, 11:11
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Кирилл Релих (справа) победил Рансеса Бартелеми
Фото: бокств.рф

Это первый белорусский чемпион со времен Ляховича.

Белорусский боксер Кирилл Релих победил кубинца Рансеса Бартелеми и завоевал вакантный титул чемпиона WBA в первом полусреднем весе, сообщает «Трибуна».

После 12 раундов судьи единогласно отдали победу белорусу – 117-110, 118-109, 118-109.

Это был второй бой между боксерами. В первом поединке, который состоялся в мае 2017 года, по очкам сильнее был Бартелеми.

Уроженец Барановичей Кирилл Релих – второй чемпион мира из Беларуси. Первым был тяжеловес Сергея Ляхович, который в 2006-м завоевал титул WBO, победив Леймона Брюстера.

Напомним, Кирилл Релих - призер чемпионата Европы 2006 года, чемпион Беларуси 2008 года и обладатель Кубка страны 2008-2009 годов.

Когда после боя у Кирилла спросили: «Как это, стать чемпионом мира из Беларуси?», он ответил: «Это была моя мечта, моя цель, к которой я шел 20 лет».


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