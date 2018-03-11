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Си Цзиньпину разрешили руководить страной дольше двух сроков

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  • 11.03.2018, 11:23
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Си Цзиньпин

Всекитайское собрание внесло поправки в Конституцию.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), съезд собрания проходит ежегодно, почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками. Об этом сообщает South China Morning Post (перевод – rbc.ru).

Действующий председатель Си Цзиньпин руководит Китаем с 2013 года и согласно старой Конституции должен был оставить этот пост в 2023 году. Предложение об изменении Основного закона вынес Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК).

ВСНП проголосовал за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов за, два против, трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

Кроме того, депутаты поддержали создание нового надзорного органа — Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством. У нового органа будет право задерживать подозреваемых без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.


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