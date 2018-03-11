Актер Алексей Макаров: Пресловутое ведро когда-нибудь наденут на голову российским пропагандистам 17 11.03.2018, 11:36

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Артем Шейнин

Итальянская улица – это не телестудия, где охранники гарантированно оттащат тебя от оппонента.

Российскому телеведущему Артему Шейнину украинский боец АТО Валерий Ананьев плюнул в лицо в центре Вероны.

Скандальный случай прокомментировал в «Фейсбуке» актер Алексей Макаров:

«Телеведущему Артему Шейнину в центре Вероны бывший боец АТО плюнул в морду. Убивавший, по его собственному заявлению людей, телеведущий Артем Шейнин утерся, отряхнулся и отважно побежал давать интервью различным изданиям о том, что это была «спланированная провокация».

Итальянская улица это же не телестудия, где охранники гарантированно оттащат тебя от оппонента, на которого ты кидаешься с ведром говна, ваяя брутальный телеобраз. Тут можно и ногой по рогам получить. Да, Артем? Да и рога дорогие, лакированные. А по мне, так это наиболее трезвая, закономерная, рациональная и объективная оценка вашей паскудной деятельности, гражданин Шейнин. Разжигание ненависти. В стране, которая нуждается в любви. И все к тому идет, что это пресловутое ведро вам когда-нибудь наденут на голову».