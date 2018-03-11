Водитель с 20-летним стажем: Ужесточить наказание надо для людей в погонах 4 11.03.2018, 11:45

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Милицейские чины сами подают пример нетрезвого вождения.

Очередную кампанейщину по борьбе с пьянством Лукашенко развернул прямо на заседании Совбеза, признав, что алкоголизм стал настоящей трагедией для страны: «Должна быть соответствующая жесткая мера ответственности. Надо разбираться с подобными явлениями. Пьянство - это самая страшная сегодня проблема общества». Прозвучал и рецепт борьбы с пьянством: «Жестокие меры ответственности». Точно так же - ужесточением - нужно бороться и с пьянством за рулем: «При подготовке водителей надо ужесточать ответственность. Но особенно за то, если ты пьяный сел за руль».

Какой смысл вкладывается в понятие «ужесточать ответственность»? Меры по борьбе с пьянством «Белгазете» прокомментировал водитель с 20-летним стажем Денис Манчукевич:

- Все меры ужесточения, которые могло принять государство, уже приняты: конфискации, большие штрафы - дальше просто некуда. Никакое ужесточение уже не остановит тех, кто садится за руль в пьяном виде.

- Лукашенко предложил: поймали один раз за рулем в сомнительном состоянии - и тут же конфискация автомобиля, кроме всех прочих «благ». Испугает эта угроза потенциальных преступников за рулем?

- Я не думаю, что такая мера даст эффект. Существует такое понятие, как «крайняя необходимость». Например, из отдаленной деревни, куда скорой помощи очень трудно добраться, надо срочно отвезти человека в больницу, а сделать это сможет человек, выпивший бутылку пива. К каждому конкретному случаю надо подходить индивидуально; если человек напился и в невменяемом состоянии просто сел за руль (свыше двух промилле) - одно, а если у человека пограничный показатель - 0,5 промилле - надо принимать взвешенное решение. Если ссылаться, как у нас любят, на соседние страны, то там смотрят и на погрешность прибора, и на особенности организма каждого конкретного человека. Думаю, существующих конфискаций автомобиля, больших штрафов - более чем достаточно. Практика показывает, что ужесточать можно бесконечно, но эффекта это не даст.

Вопрос лежит несколько в иной плоскости. Мы видим, как себя ведут сами сотрудники милиции и ГАИ: вспомним случай с и.о. начальника ГАИ Барановичского РОВД, сбившего в пьяном состоянии женщину, вспомним аналогичные пьяные инциденты в Глуске, Столине, Солигорске - примеров очень много. Если такое позволено милицейскому чину, почему такое не разрешено обычному гражданину?

- А почему люди в погонах, поставленные охранять и обеспечивать порядок на дорогах, сами садятся за руль в пьяном состоянии?

- Наверное, не работает служба собственной безопасности - они чувствуют свою безнаказанность. Человеку в погонах, который находится на госслужбе, подобные вольности - садиться пьяным за рулем - непозволительны и преступны. Вот для людей в погонах ужесточить наказание действительно стоило бы.

Как налогоплательщик, я считаю, что таких людей надо лишать права на досрочный выход на пенсию по выслуге лет. Второе - однозначное увольнение без права занимать должности на госслужбе; изгнанный из милиции не имеет права перейти на работу в другие правоохранительные госструктуры: прокуратуру, Комитет госконтроля и т.д.

- Если рыба гниет с головы, лечение тоже надо начинать с головы?

- Человеческий организм подчиняется импульсам, которые поступают из мозга. Поэтому и бороться с проблемой надо с начала. Очень часто милиция прикрывается «презумпцией доверия сотруднику милиции», которая сейчас уже не работает. В век технологий все нарушения должны фиксироваться на видео, многие сотрудники ГАИ имеют нагрудные видеорегистраторы. Но когда доходит до судебных разбирательств, то приобщить к делу в качестве доказательств видеозапись обычно не удается - то «теряется», то не работает.

- Можно ли зафиксировать определенную тенденцию: за последние годы пьянство за рулем среди обычных водителей (не облеченных властью) увеличилось или уменьшилось?

- Любой человек с мозгами не позволит себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Хотя сегодня ситуация в стране очень тяжелая. У людей не выдерживают нервы, при этом каждый реагирует на стресс по-своему. Но, если исходить из моего личного опыта, в большинстве народ у нас законопослушный.

- Если отказаться от привычного метода борьбы с правонарушителями (поймать и отобрать), какой положительный опыт можно перенять у наших соседей?

- Меры, аналогичные белорусским, предпринимают и наши соседи. В Беларуси же еще предстоит определить понятие «пьяный за рулем», установить четкие правовые рамки этого явления. Во многих странах человек может сесть за руль при наличии в крови от 0,2 промилле до 0,5 промилле алкоголя; человек с 0,5 промилле за рулем во многих странах считается еще трезвым, а 0,51 - уже пьяный за рулем.

В Беларуси действует другая схема: у нас поголовно останавливают всех и проверяют документы, что, на мой взгляд, преследует одну цель - выявить пьяных за рулем. С одной стороны, хорошо, что пьяных пытаются выявить. Но есть и обратная сторона медали: если немного выпивший человек не создает на дороге никаких аварийных ситуаций, никому не мешает - пускай бы и ехал себе. Понимаю, что сейчас в меня полетят копья: а если бы ты переходил дорогу перед автомобилем с пьяным водителем?..

Я никоим образом не защищаю пьяных за рулем, но задаюсь вопросом: во что может превратиться и временами превращается такая кампанейщина - погоня за пьяными водителями?