Как выживают чеченские семьи, пытающиеся через Беларусь попасть в ЕС 11.03.2018, 12:21

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С наступлением теплой погоды число мигрантов может снова возрасти.

К первому утреннему поезду, который прибывает из приграничного польского города Тересполь, уже несколько лет на железнодорожном вокзале в Бресте особый интерес. Этот поезд встречают таксисты и те из местных жителей, кто посуточно сдает квартиры в аренду. Основными потребителями подобных услуг являются не обычные путешественники, а представители Чечни и других кавказских республик, которые были возвращены польскими пограничниками обратно в Беларусь, поскольку не имели шенгенской визы.

Временное затишье на вокзале

Сейчас число потенциальных беженцев, выезжающих с брестского железнодорожного вокзала в Тересполь, относительно невелико. Еще минувшей осенью в некоторые дни в Польшу с этой целью отправлялись до 300 человек, но лишь единицы смогли подать документы на получение статуса беженца. В начале марта нынешнего года, по сведениям представителей правозащитной миссии Human Constanta, такие попытки предпринимали обычно от семи до двенадцати чеченских семей. Однако опыт прежних лет показывает, что с наступлением теплой погоды поток мигрантов из этого региона в Брест значительно возрастает.

Ожидая поезд из Тересполя, корреспондент «Немецкой волны» пообщался с чеченцем, который назвался Русланом. Он ждал свою супругу с тремя детьми, в очередной раз пытавшуюся обосноваться в Польше. «Сначала в течение двух недель ездили всей семьей, но сейчас приходится экономить, поскольку деньги заканчиваются, а надо еще где-то ночевать и чем-то питаться», – рассказывает Руслан.

«Раз войны нет, мы – не беженцы»

Последние дни, по его словам, приходится снимать очень скромную однокомнатную квартиру в Бресте с минимумом удобств. «Если бы речь шла только обо мне, то иногда мог бы переночевать на вокзале, но детям надо выспаться и хоть немного отдохнуть с дороги», – говорит чеченец и признается, что не знает, как продержался бы без средств, которые присылают родственники, уже живущие на Западе, и без помощи благотворительных организаций.

О причинах, побудивших уехать из Чечни, Руслан рассказывает не столь охотно, уточняя, что дело не в преследовании властей, а в общей ситуации беззакония и коррупции, которая сложилась на его родине. «Но поляков эти доводы не волнуют, они говорят, что, раз в Чечне войны нет, то и считаться беженцем у меня нет оснований», – говорит молодой человек.

На этом разговор прерывается: Руслан встречает жену с детьми, которые выходят из-за зала, где осуществляется пограничный контроль, и очень просит не фотографировать. Восемнадцатая попытка его супруги получить временное пристанище в Польше оказалась неудачной.

Депортация грозит только нелегалам

Сейчас на железнодорожном вокзале в Бресте чеченские семьи на ночлег практически не остаются. Это подтвердили в администрации вокзала, уточнив, что никаких инцидентов в последнее время с выходцами из этого региона не было.

В Брестской пограничной группе также заявили, что нарушения законодательства со стороны уроженцев Чечни происходят нечасто. Последний такой случай имел место в конце февраля нынешнего года, когда двое мужчин были задержаны вблизи границы с Польшей. «В ходе разбирательства выяснилось, что эти граждане России в течение февраля 16 раз неудачно пытались легально выехать в Польшу, после чего решились сделать то же самое незаконным путем», – пояснили в пресс-службе пограничной группы. Теперь нарушителей ожидает суд и вероятная депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.

Согласно двустороннему соглашению, граждане России могут в течение 90 дней находиться в Беларуси без регистрации. Если за это время чеченцам не удается попасть в Польшу, то они обычно возвращаются в Россию. Спустя какое-то время многие снова оказываются в Бресте с той же целью – уехать на Запад.

Впрочем, среди чеченских семей есть и такие, которые перестали испытывать судьбу и решили обосноваться в Беларуси. В прошлом году вместе с мужем и детьми Седа многократно и безуспешно пыталась пересечь белорусско-польскую границу. «Когда кончились деньги, жили на вокзале, потом нас приютили в брестской греко-католической церкви и подыскали вариант с жильем в Малоритском районе недалеко от Бреста», – рассказывает Седа. Теперь она с мужем нашла работу, получила вид на жительство в Беларуси.

Помощь волонтеров

Эта история показательная, но пока очень редкая. Так считают представители польской волонтерской организации, начавшие в социальных сетях кампанию под названием «Дети с брестского вокзала». Инициатором выступила жительница Варшавы Марина Хула, которая вместе с активистами решила взять под опеку как чеченских детей и их мам, находящихся в Бресте, так и тех, кто уже пересек границу, получив возможность до решения вопроса о статусе беженца разместиться в центре для мигрантов.

Волонтеры подчеркивают, что причины, побудившие эти семьи покинуть родину, могут быть разные, но так или иначе связаны с тоталитарным режимом, который существует сейчас в Чечне. «Нынешние польские власти пытаются установить шлагбаум на пути беженцев, хотя они просят о международной защите от преследований, – отмечает активистка кампании Катаржина Сядло. – Мы стараемся вернуть чеченским детям украденное детство и привлечь внимание общественности к проблемам этих семей».

Помощь волонтеров заключается не только в сборе средств и самых необходимых предметов, в которых нуждаются беженцы. Активисты регулярно посещают Брест, где устраивают для детей экскурсии, просмотры фильмов и курсы польского языка. Еще одна инициатива заключается в том, что чеченские мамы, в перерывах между поездками в Тересполь, шьют куклы и игрушки, а польские волонтеры распродают их во время своих благотворительных акций. Так у мам появляются дополнительные деньги, которые помогают им выжить в попытках попасть на Запад.