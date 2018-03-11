Немецкий генерал возглавит оперативное командование НАТО 11.03.2018, 12:28

Эрхард Бюлер

Фото с сайта ИнВоен Info

Эрхард Бюлер ранее занимал пост руководителя отдела планирования министерства обороны Германии.

Немецкий генерал-лейтенант Эрхард Бюлер (Erhard Bühler) начиная с 2019 года будет возглавлять Объединенное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в нидерландском Брюнсюме. Об этом в воскресенье, 11 марта, пишет газета Bild am Sonntag (перевод – dw.com).

Немецкий военачальник, пока занимающий пост руководителя отдела планирования министерства обороны Германии, вскоре будет отвечать за командование оперативного уровня в структуре альянса, в сферу подчинения которого входят Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе. Кроме того, командование призвано оказывать помощь Международным силам по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF).

Возглавлял KFOR

Бюлер, у которого в активе также есть опыт командования международными силами под руководством НАТО, ответственными за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), сменит на посту итальянского генерала Риккардо Маркио. При этом немецкий военнослужащий будет повышен в звании до полного генерала.

В среду, 7 марта, правительство ФРГ одобрило продление мандатов шести миссий бундесвера за рубежом с вовлечением около 2600 военнослужащих.