Почему нужно и дальше бороться за Михаила Жемчужного 11.03.2018, 12:36

МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ ФОТО: RFE/RL

Работа активистов по спасению политзаключенного не была напрасной.

13 марта политзаключенного Михаила Жемчужного в колонии посетят республиканская и могилевская областная наблюдательные комиссии.

Смогут члены комиссий после визита в колонию довести до руководства Департамента исполнения наказаний о сложности той ситуации, в которой оказался Жемчужный? И имеют ли эти комиссии вообще какое-то влияние?

Напомним, что проблемы у Михаила Жемчужного начались после перевода в Горецкую колонию, где для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания.

«Я очень надеюсь, что встреча членов комиссий может повлиять на то, чтобы проблемы у Михаила закончились, но, как показывает практика работы наблюдательной комиссии, ждать от нее на самом деле серьезных исследований ситуации не приходится, - рассказал сайту palitviazni.info правозащитник Андрей Бондаренко. - Хотя уже сам факт того, что комиссия вынуждена выехать для разбирательства, - это показатель того, что вся наша работа по спасению Жемчужного не была напрасной».

Со слов собеседника, больших полномочий у комиссии нет, но в то же время их выводы о невыносимых условиях содержания Департамент исполнения наказаний не сможет проигнорировать.

«Но, скорее всего, услышим, что никаких нарушений не найдено, - добавляет Андрей Бондаренко. - Прокуратура сейчас проводит проверку по нашим обращениям по поводу провокаций в колонии в отношении Михаила Жемчужного, но Департамент исполнения наказаний ответил, что никакого нападения на него не было. И, мол, мы не имеем права делать такие заявления. Вот и все справедливое разбирательство».

Напомним, что основатель «Платформа Иновэйшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): «подстрекательство к разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконное приобретение и сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; дача взятки и дача взятки повторно».

Правозащитниками Михаил Жемчужный признан политзаключенным.