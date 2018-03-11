Министр юстиции Молдовы подал в отставку из-за телефонного скандала 11.03.2018, 12:41

Свое решение политик объяснил приоритетом европейских ценностей.

Министр юстиции Молдовы Александру Тэнасе, утвержденный на эту должность в начале 2018 года, уходит в отставку.

Об этом он написал в Facebook.

"Я согласился занять должность министра юстиции, чтобы продвигать реформы в сфере правосудия, полностью осознавая комплексность и сложность этих реформ. Не ставил перед собой цель заниматься политикой и стать избирательной мишенью. Европейские ценности гласят о том, что любая публичная должность должны основываться, прежде всего, на доверии. Но когда это доверие подрывается, любая инициатива не дает должных результатов. В этой связи, я пришел к выводу, что самым оптимальным выходом из создавшейся ситуации может быть только уход в отставку", - написал Тэнасе.

Он поблагодарил премьер-министра Павла Филиппа за оказанное ему высокое доверие, заявив, что на этом завершает свою публичную деятельность.

Несколькими днями ранее один из оппозиционных телеканалов обнародовал запись телефонного разговора, состоявшегося в 2015 году между Александром Тэнасе и Вячеславом Платоном, ныне отбывающим наказание за финансовые махинации. Сам Тэнасе этот факт не отрицает, заявив, что он "был знаком с Платоном, когда тот еще был депутатом парламента, и он всегда отвечает на телефонные звонки своих знакомых", однако запись разговора он назвал незаконной, а сам факт ее обнародования аморальным.

Александру Тэнасе стал активно заниматься публичной деятельностью с 2009 года, когда он был избран депутатом парламента от Альянса за европейскую интеграцию. С 2009 по 2011 годы занимал пост министра юстиции, а с 2011 до 2017 года был председателем Конституционного суда Молдовы.