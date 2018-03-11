Матч «Гомель» ― «Торпедо-Минск» был остановлен из-за массовой драки 2 11.03.2018, 12:47

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Тренер Гомеля назвал игру «больше похожей на бойню».

Товарищеский матч между «Гомелем» и минским «Торпедо», который проходил в Бобруйске, был остановлен на 75-й минуте после массовой драки. Об этом сообщается в «Твиттере» гомельской команды.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, отличилась столичная команда.

После перерыва страсти на поле накалились, и в итоге стычки переросли в массовую потасовку.

Тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко кратко подвел итог незавершенной игры:

― Тяжело эту игру назвать товарищеской. С первых минут она приобрела какой-то не совсем понятный формат и была больше похожа на бойню. У нас половина команды сейчас с травмами, повреждениями, рассечениями.