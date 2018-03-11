В каких районах найдут больше всего «тунеядцев» 1 11.03.2018, 13:06

Административный ресурс не помог выполнить план по новым рабочим местам.

Выполнить план по созданию новых рабочих мест в прошлом году смогли не все регионы, следует из данных Белстата, пишет tut.by. Больше всего не дотянули до прогнозных показателей столичные предприятия, несмотря на административный ресурс. Правда, и годовой план у них был выше, чем у организаций в других регионах.

В статистике учитываются трудоустроенные на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств (включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности) и предприятий. При этом в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Источник: tut.by

Три региона не смогли выполнить прогноз — Минск, Минская и Могилевская области.

Источник: tut.by

К примеру, в Минске планировалось за прошлый год создать 30 тысяч новых рабочих мест, а по факту — 28 940. Выполнить план не получилось, несмотря даже на задействованный административный ресурс.

Напомним, в прошлом году некоторым столичным компаниям власти рекомендовали принять на работу определенное количество нетрудоустроенных. Так, письма разослали более чем 200 крупнейшим организациям Советского района — коммерческим с численностью более 100 человек и всем государственным независимо от численности.

Местная вертикаль проводит недостаточную работу по созданию новых рабочих мест, заявил в августе прошлого года премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания у Лукашенко.

При этом в 2017 году с вынужденной неполной занятостью в прошлом году столкнулись почти 134 тысячи белорусов. К примеру, по инициативе нанимателей в режиме неполного рабочего времени трудились почти 86,4 тысячи белорусов. Лидирует по этому показателю Витебская область — 22,4 тысячи человек, на втором месте — Брестская (13,1 тысячи), на третьем — Гродненская (12,5 тысячи).