Трамп: Переговоры с КНДР могут привести к заключению величайшей сделки для мира 1 11.03.2018, 13:13

По мнению президента США, Северная Корея хочет мира.

Президент США Дональд Трамп заявил 10 марта на митинге в Пенсильвании, что его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут привести к заключению "величайшей сделки для мира", сообщает Reuters.

По мнению Трампа, КНДР хочет мира. Президент добавил, что время для этого пришло.

"Кто знает, что произойдет?" – сказал Трамп.

Он заявил, что переговоры могут закончиться быстро или же стороны сядут и заключат "величайшую сделку для мира".

5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.

8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский лидер согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.

9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.

В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.

По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР.

Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а лидер КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах".