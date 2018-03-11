Еврокомиссия положительно оценила польскую экономику 11.03.2018, 13:27

В этом году рост польской экономики составит 4,2%.

Европейская комиссия дала положительную оценку польской экономике. Это следует из опубликованного Еврокомиссией ежегодного отчета, сообщает «Радио Польша».

«За короткий период Еврокомиссия не видит никаких серьёзных рисков для Польши и польской экономики. Тем не менее наш главный посыл заключается в том, что это хорошее в экономическом плане время следует использовать для того, чтобы подготовиться к сложным периодам, которые наверняка когда-то наступят», - сказал советник по экономическим делам из представительства Европейской комиссии в Варшаве Томаш Гибас.

Авторы отчета обращают внимание на хорошую ситуацию на польском рынке труда. Они отметили, что у части предпринимателей могут возникнуть проблемы с нехваткой рабочих рук. Томаш Гибас подчеркнул, что эту нехватку можно восполнять работниками из Украины, а также посредством активизации людей, у которых нет мотивации для того, чтобы трудоустроиться.

Европейская комиссия прогнозирует, что в этом году рост польской экономики будет на уровне 4,2%.