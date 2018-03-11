Хроника «войны» маршрутчиков с Министерством транспорта 5 11.03.2018, 13:38

3,431

Фото: tut.by

Борьба продолжится?

Услугами частных перевозчиков, чтобы быстро добраться из одного города в другой, пользуются огромное количество людей по всей республике. А почему бы и нет: маршрутки ходят с раннего утра до поздней ночи, водители собирают пассажиров в нескольких пунктах по пути следования, не требуя подъезжать на вокзал, да и стоимость проезда весьма демократичная. Но все изменилось 26 февраля.

Напомним, что из-за изменившихся правил перевозок междугородние маршрутные такси не смогли работать.

В редакцию «Витебского курьера» пришло коллективное письмо от группы витебчан, которые хотели быть услышанными:

«… Министерство транспорта хочет ввести монополию на пассажирские перевозки и пресечь конкуренцию со стороны других перевозчиков. А какое качество обслуживания может быть при монополии? Никакого!!!

Они принуждают перевозчиков заключить договоры с вокзалами под регулярное направление, при котором местом отправления является только терминал вокзала. А пассажирам по ряду причин не всегда удобно добираться до вокзалов и подстраиваться под менее гибкое расписание, что и предусматривают навязанные нововведения. Также при таком виде перевозок образуются квоты на количество транспорта, диктуются условия и время отправления. Неизбежно и повышение стоимости на оказание услуги, которая явно станет менее комфортной и не доставит приятных впечатлений от поездки, так как для этого перевозчика уже не будет конкуренции, он станет монополистом в своем направлении и времени отправления».

В некоторых белорусских городах, в том числе и в Витебске, несмотря на то, что в случае несоблюдения новых правил компаниям грозили штрафами, водители продолжили перевозить пассажиров.

В тоже время в социальной сети «Вконтакте» стала очень быстро развиваться группа «Транспорт Беларусь», в которую только за первые неполные сутки вступили более 5 тысяч человек. Одновременно начался сбор подписей для коллективного обращения к властям. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

В ответ на волну возмущения, которая прокатилась по Беларуси, основные моменты обновленного закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» прокомментировал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина:

Когда принималось решение о внесении изменений в закон об автомобильном транспорте, в первую очередь мы исходили из соображения повышения качества оказываемых услуг, повышения безопасности перевозки пассажиров и создания дополнительных условий для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок».

При этом представитель минтранспорта отметил, что актуальность вносимых изменений подтверждается участившимися фактами совершения нарушений, непосредственно влияющих на безопасность перевозки пассажиров, в том числе повлекших совершение дорожно-транспортных происшествий.

27 февраля не выехали в рейс маршрутчики в Полоцке и Новополоцке. А это означало, что люди не смогли вовремя добраться до работы, учебы или просто по делам.

Попыталась решить проблему Белорусская железная дорога, которая назначила дополнительный поезд региональных линий бизнес-класса из Полоцка в Минск. Также с Новополоцка в столицу начали ходить автобусы «Экспресс». Но этих мер, конечно, оказалось недостаточно. Зато, если до введения закона государственное предприятие безнадежно проигрывало частнику, то теперь победитель конкурса определился.

В социальных сетях люди писали гневные посты, призывали подписать петицию и направлять электронное обращение в Минтранс:

«Мне послезавтра ехать в Минск в командировку. Раньше как было: заказал накануне маршрутку (12 рублей), в 5 утра тебя подобрали — к 9 ты уже на работе. Сейчас надо будет накануне съездить на автовокзал, купить билет на 4 утра (наверняка дороже чем 12 рублей), потом на такси приехать на автовокзал (еще 6 рублей), и потом 4 часа ехать по всем попутным городам и селам, забирая таких же бедолаг. ДА ВЫ ТАМ СОВСЕМ ОПУХЛИ, БЛАГОДЕТЕЛИ? В ГРОБУ Я ВАШУ ЗАБОТУ ВИДЕЛ!» (орфография автора сохранена)».

И подобные недовольные комментарии появлялись постоянно.

Ситуация с маршрутными такси в очередной раз показала белорусам лицо власти — чиновников и депутатов, которые ездят на персональных автомобилях, летают на вертолетах и не пользуются услугами маршрутных такси. Разве они могут понять человека, которому, например, нужно рано утром добраться из Слуцка в Минск?

Изменение законодательства, после которого маршрутчики прекратили работу, объединило две конкурирующие фирмы в Слуцке — 777 и 999. Водители возмущаются тем, как белорусское телевидение подает информацию об их проблемах, занимая позицию Минтранса. Но больше всего их волнует то, что более ста человек — водителей и диспетчеров останутся без работы. Эти люди платили налоги, проходили техосмотр, обеспечивали работой себя и наемных работников.

Перевозчики собирались стоять до последнего, но, как оказалось, недолго. По данным Минтранса, на утро среды, 7 марта, было подано 133 заявки от «нерегулярщиков» на получение права на регулярные маршруты. В результате было заключено 18 договоров, в том числе на «проблемных» направлениях: Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Копыль, Витебск, Полоцк, Новополоцк.

Что это: белый флаг капитуляции или борьба продолжится?