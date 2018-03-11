Новый глава МВД Германии рассказал о своих планах 11.03.2018, 13:47

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Хорст Зеехофер

Фото: dw.de

Хорст Зеехофер намерен ускорить высылку мигрантов, нарушивших закон.

Новый федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) анонсировал план более оперативного рассмотрения дел по предоставлению убежища и высылки из страны. Он намерен начать его детальную проработку и обсуждение сразу после своего официального вступления в должность, сообщил Зеехофер в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 11 марта (перевод – dw.com). "Число отправляемых назад должно существенно возрасти. Особенно жестко мы должны действовать против преступников и лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, находящихся среди соискателей убежища", - заявил политик.

Зеехофер провозгласил принцип "нулевой толерантности" по отношению к преступникам. "Мы хотим оставаться открытой и либеральной страной. Но если речь идет о защите граждан, нам нужно сильное государство. Я приложу все усилия для этого", - указал он в интервью изданию. Будущий министр пообещал усилить видеонаблюдение на всех участках с повышенной криминогенной обстановкой и обеспечить оптимальное техническое оснащение немецкой полиции.

По мнению политика, общественная сплоченность в Германии находится под угрозой. Он предлагает создать "союз защиты ценностей", в который входили бы общественные деятели, спортсмены, представители всех крупных религий. Целью деятельности этого объединения должна стать забота о единении общества и обеспечения равноправия для всех религий. Зеехофер заявил о намерении начать планируемые им мероприятия уже в начале апреля.

14 марта германский бундестаг выберет федерального канцлера. В этот же день министры нового кабинетабудут приведены к присяге в парламенте, и правительство начнет свою работу.