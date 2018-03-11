Путин и большая «пляска духов» 3 Юлия Латынина, «Новая газета»

11.03.2018, 14:27

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Юлия Латынина

В истории человечества не так часто наблюдаешь подобный регресс.

Военное и цивилизационное отставание одной нации от другой влечет за собой два типа реакции. В одном случае нация переосмысляет себя и отказывается от тех культурных обычаев и социальных структур, которые завели их в тупик. Она проводит работу над ошибками и легко может превзойти учителей.

В другом случае отсталость компенсируется фантазиями о духовном превосходстве и наличии необыкновенного оружия, которое развеет врагов, как горящую солому, и обеспечит Избранному Народу доминирование.

Такие фантазии растут, усиливаются и захватывают воображение нации, пока, увы, не приводят к реальной войне, которая кончается вовсе не так, как обещали пророки.

Иудейская война

Одна из таких войн хорошо известна нам по Иосифу Флавию. Это Иудейская война, начатая в 66-м г. н.э. чудодеями из «четвертой секты» против римлян.

Римляне на тот момент обладали непобедимыми военными технологиями, но волшебники «четвертой секты» были убеждены, что их технологии куда круче. Они уверяли население, что могут насылать на римлян засуху и потоп и поражать врага огнем из своих уст.

Короче говоря, они уверяли, что обладают климатическим, бактериологическим и лазерным оружием.

Вот как описывает чудесных обладателей этого оружия «Откровение Иоанна Богослова»: «Они имеют власть затворить воды, чтобы не шел дождь на землю во все дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, как только захотят… И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из их уст и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту» (Откр. 11, 5—6).

Другой — 3 Ездра — тоже описывает последствия применения подобного стратегического оружия. Это стратегическое оружие и есть Мессия. Без преувеличения можно сказать, что тактико-технические характеристики Мессии в 3 Ездре не уступают ТТХ гиперзвукового АРК «Кинжал», боевым блокам не имеющей аналогов ракеты «Сармат» и планирующим крылатым блокам ракетного комплекса «Авангард», способным совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Презентация битвы Мессии с римскими войсками в 3 Ездры выглядит так: «Он же, когда увидел устремление идущего множества, не поднял руки своей, ни копья не держал и никакого оружия воинского; но только, как я видел, он испускал из уст своих как бы дуновение огня и из губ своих — как бы дыхание пламени и с языка своего пускал искры и бури, и все это смешалось вместе: и дуновение огня и дыхание пламени и сильная буря. И стремительно напал он на это множество, которое приготовилось сразиться, и сжег всех, так что ничего не видно было из бесчисленного множества, кроме праха, и только был запах от дыма; увидел я это, и устрашился (3 Ездры, 13, 9—11)».

Нетрудно заметить по этим текстам, что Мессия — это в чистом виде гиперзвуковой планирующий ядерный боезапас, поражающий с небес орды противника. Именно так он описывается в «Книге войны Сынов Света против Сынов Тьмы». В ней Мессия приходит с войском ангелов на облаках. «Храбрые [воины] из войска духов в наших рядах, и Герой Войны — с нашей общиной, и войско его Духов с нашими пешими и конными. Они как облака, как облака росы, покрывающие землю, как ливень дождя, орошающий судом все, что растет на земле» (цит. по Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls).

Как мы знаем из истории, представление иудеев о наличии у них климатического, бактериологического и стратегического ядерного оружия в виде Мессии действительно побудило их начать в 66-м г. войну против римлян. Однако их представления о ТТХ Мессии оказались преувеличенными.

Не менее впечатляющим Wunderwaffe обладали китайские войска во время Опиумной войны, разразившейся в 1839—1860 гг.

Опиумная война была чудовищным позором для китайцев. В ее ходе 3 (три) английских линейных корабля, 8 фрегатов и 14 шлюпов вместе с несколькими тысячами морских пехотинцев нанесли поражение двумстам тысячам китайских войск.

Как такое могло произойти?

По трем причинам.

Во-первых, китайские военачальники неизменно рапортовали императору о своих невероятных, поражающих воображение победах над варварами. В первые же дни войны император получил от кантонского военного чиновника Ли Цзесюя рапорт о том, что китайские ниндзя сожгли 36 (!) вражеских кораблей и убили бесчисленное количество длинноносых обезьян. «Радость переполняет меня», — отметил на полях этого донесения император алыми чернилами. По мере успехов британских войск рапорты о победах все росли и росли, и в конце войны в донесениях императору британцев убивали уже миллионами (Julia Lovell, The Opium War, p. 117.).

Во-вторых, вместо истребления британцев китайские военачальники неизменно занимались истреблением собственного населения. Поведение маньчжурского военачальника Хай Линя, коменданта осажденного британцами городка Чженьцзян, было типичным. Во время осады Хай Линь обнаружил, что городок «не содержит никого, кроме предателей». Это счастливое открытие позволяло его солдатам, вместо того чтобы сражаться с британцами, заняться геноцидом местных жителей. Маньчжуры убивали любого китайца, включая женщин и детей, встретившихся им на пути, и грабили их дома. Это было тем более необходимо, что Хай Линь не позаботился о запасах еды и топлива, и его солдаты, в перерывах между грабежами, питались сырыми баклажанами. Город спасли только британцы. Когда они поняли, что происходит, английский командир велел начать атаку, причем отказался от артподготовки, чтобы минимизировать жертвы среди истребляемого собственными «защитниками» населения (Lovell, p. 217).

Однако самым важным фактором позорного проигрыша была неизменная уверенность китайских начальников в наличии у Поднебесной супероружия.

Китайские военачальники ставили бесчисленные эксперименты с wundewaffe. Один планировал сжечь британские корабли с помощью обезьян, к хвостам которых была привязана горящая пакля. Другой — с помощью волшебников, умеющих ходить под водой. Племянник императора Ийджин (который начал свою военную кампанию с объявления конкурса на самое элегантное и волнующее объявление о победе над варварами) прибег к могучему средству: он бросил череп тигра в Драконовый Пруд, чтобы побудить спящего там дракона проснуться и атаковать британские линейные корабли: «Великий успех неизбежен», — заметил на полях его рапорта император (Lovell, p. 198).

Но самый блестящий эксперимент поставил в 1841 г. военачальник Ян Фан, откомандированный на защиту Кантона. Быстро определив суть проблемы — а именно, что фантастическая меткость английских пушек происходит из-за колдовства, — он тут же нашел и способ бороться с напастью. По всему Кантону были собраны горшки с женской мочой. Горшки были водружены на деревянные плоты, и воины Ян Фана поплыли в наступление по Жемчужной реке, толкая перед собой эти могущественные средства противодействия. К сожалению, результат не оправдал ожиданий, которые Ян Фан возлагал на изобретенное им супероружие.

Вторая война с матабеле

Еще одним прекрасным примером применения супероружия служит т.н. Вторая война с матабеле, происходившая в 1896—1897 гг. на территории нынешней Зимбабве.

Исторически на территории Зимбабве обитали племена шона. Они давно находились в контакте с европейской и арабской цивилизациями и даже создали несколько царств, последнее из которых красноречиво называлось «царство Розви», т.е. царство Разрушителей.

Все эти царства были устроены очень просто. Их правитель торговал с европейцами, а на вырученные деньги обзаводился гаремом и армией. Чем он торговал? Главным экспортным товаром страны — т.е. рабами.

В 1807 г. британцы объявили работорговлю преступлением, а в 1834 г. запретили рабовладение на территории всей Британской империи. Экспорт царства Розви был подорван, и оно скончалось. К тому же в это время на землях, принадлежавших шона, появился новый страшный враг.

Этот враг был не белые. Это были племена ндебеле, или матабеле, во главе с королем Мзиликази, а потом его преемником и сыном Лобенгулой.

Матабеле практиковали политику так называемого мфекане.

Мфекане был, попросту говоря, геноцид. При мфекане все взрослое мужское население на завоеванной территории вырезалось, дети становились рабами, а женщины наложницами.

Всего, по разным подсчетам, Мзиликази и Лобенгула вырезали 2 млн человек — огромное число, если учесть, что речь идет о неплотно заселенных территориях. Британцы никогда подобной резней не занимались. Политика тотального геноцида на землях Зимбабве осуществлялась только одним видом агрессора — матабеле.

Когда европейцы вытеснили матабеле из будущей ЮАР, они осели в Зимбабве. К 1880-м годам царство короля Лобенгулы, со столицей в Булавайо, представляло собой примитивное тоталитарное государство. Оно было устроено очень просто. У короля Лобенгулы было 80 тыс. войска, из которых 20 тыс. были вооружены европейскими ружьями. Войско это либо собирало дань с шона, либо, если кто-то отказывался, уничтожало. Мысль о том, что государство существует для чего-то другого, кроме как для того, чтобы собирать дань, устраивать гарем короля и уничтожать все, что шевелится, доброму королю Лобенгуле в голову не приходило. Геноцид был священной обязанностью королей матабеле.

Вскоре, однако, король Лобенгула совершил ошибку. Он дал британцу Сесилу Родсу концессию на рудники, а Родс получил от Британской империи разрешение осваивать эти земли с помощью частной компании.

В это время вся колониальная экспансия британцев была построена на том, что это не была экспансия государства. Это была экспансия частных компаний. И частная компания Сесила Родса была вооружена другой вещью, которую выдумал частный человек, — пулеметом «Максим». Пулемет «Максим» поначалу не был принят на вооружение государственными армиями, даже британской. Это была для них слишком смелая концепция. Первый, кто взял на применение пулемет «Максим», был Сесил Родс. И первое место, где он был применен — в войне против матабеле.

В 1893 г, сразу после того, как на территории будущей Родезии появились первые британские поселенцы, несколько вождей шона отказались платить королю Лобенгуле дань: они заявили, что теперь находятся под защитой белых.

Лобенгула немедленно отправил против мятежников воинов, которые должны были вырезать их под корень. В ответ нечестивые белые заявили, что не позволят матабеле резать шона. Произошла стычка, было убито 40 матабеле. Остальные бежали.

Воспользовавшись этим, Южноафриканская компания послала частные войска в количестве 700 человек под командованием майора Патрика Форбса взять Булавайо.

У Лобенгулы, напомню, было 80 тыс. войска. Практически ситуация была такова, что каждый молодой матабеле, если он не хотел быть рабом, должен был вступать в эти войска, которые охраняли короля и его гарем. 20 тыс. из них были вооружены европейскими ружьями.

Но у 700 европейцев было 5 (пять) пулеметов «Максим», и дело кончилось полным разгромом королевской армии. У Форбса погибло четыре человека, а у матабеле — 2,5 тыс. Лобенгула сбежал, сжегши весь свой арсенал и пожитки, а Булавайо стало столицей компании.

После этого унизительного поражения матабеле, естественно, мечтали о реванше. Возможность предоставилась в 1896 г., когда у матабеле появился новый духовный лидер — Млимо.

Млимо был живой бог, обладавший необыкновенной силой. В числе прочего он мог нейтрализовать самое главное оружие белых — пулемет «Максим». Он обещал, что после совершенной им магической пляски пули белых превратятся в воду, а снаряды — в яичные скорлупки.

Млимо обещал, что уничтожение белых поселенцев покончит с засухой, в которой они были виноваты, и, кроме того, приведет к воскресению и Второму пришествию доброго короля Лобенгулы.

Сразу после церемонии Большой Пляски, сделавшей их неуязвимыми, повстанцы начали резать белых поселенцев. В течение недели было вырезано 217 белых вместе с женщинами и детьми.

Вскоре матабеле осадили Булавайо. Их было не менее 10 тыс., и им противостояла жалкая кучка белых, у которых не было ничего — ни провианта, ни запасов оружия, ни подкреплений. Однако матабеле сделали две ошибки. Во-первых, они забыли перерезать телеграфные провода, соединяющие Булавайо с Мафекингом (скорее всего, они не знали, что это такое). Во-вторых, их уверенность в том, что пули белых превратятся в воду, была несколько поколеблена в ходе войны, и, несмотря на подавляющее численное превосходство, наступавшие не спешили атаковать Булавайо.

В результате осада с города была снята, а вскоре два англичанина, Бернам и Армстронг, узнали точное место и дату будущей пляски Млимо. Они пробрались в пещеру, где должна была совершаться демонстрация супероружия, и, едва Млимо начал свою Пляску Неуязвимости, застрелили его.

Тема Чудесного Оружия и Могучих Средств Обороны, которыми Избранный Народ разгромит противостоящего ему Велиала, как видим, является архетипической.

Еще один типичный пример. В одно время с Млимо против белых выступил Мессия американских индейцев Вовока, основатель движения Пляски Духов. В 1889 г. он заявил, что те, кто участвует в Пляске Духов, будут неуязвимы для пуль. Пляска Духов закончилась после бойни при Вундед-Ни, во время которой оказалось, что приверженцы Вовоки все-таки не так неуязвимы, как им казалось.

Немного раньше Вовоки, в 1881 году, в Судане восстание против британцев поднял Мохаммед Ахмад бин Абдаллах, известный также как Махди, т.е. тот самый Избавитель, который должен прийти перед Судным днем. Неуязвимые воины Махди, участвовавшие в войне Судного дня, действительно сумели учинить большую резню и перебить английские войска во главе с генералом Гордоном. Однако через 14 лет войска во главе с генералом Китченером во время битвы при Омдурмане полностью разгромили на порядок превосходящие их силы махдистов, потеряв 48 (сорок восемь) человек против двенадцати тысяч убитых махдистов. Это был второй масштабный случай применения пулемета «Максим».

Обладали супероружием также китайские ихетуани, поднявшие восстание против европейцев в 1899 г. Их вожди тоже обещали неуязвимость от пуль и рассказывали, что они ночами летают над вражескими городами Лондоном и Парижем, насылая на них чуму. Европейцы не знали о чудесном супероружии ихэтуаней и истребили их без труда.

О пришествии «Белого Бурхана» в 1904 г. объявил алтайский шаман Чет Челпанов. Челпанов собрал алтайцев в долину реки Теренг, и его четырнадцатилетняя дочь каждый день удалялась на соседнюю гору для беседы с Белым Бурханом. К сожалению для алтайцев, в это время в долине реки Теренг появились русские войска, и на этом Белый Бурхан закончился.

Нет ничего удивительного, что лидер стремительно архаизирующейся страны обещает своему народу то же, что Вовока и Млимо. Не стоит впечатляться техническим жаргоном и мультфильмами, сопровождающими презентацию. Все эти «гиперзвуковые планирующие элементы» и чудотворные боеголовки есть не что иное, как новое издание Ядерного Мессии, который Может Поражать Врага Огнем из Уст.

Жалко только, что Россия, которая еще в конце XIX в. была великой цивилизацией, противостоявшей местным шаманам с их Белым Бурханом, теперь сама превратилась в искателей Белого Бурхана.

В истории человечества не так часто наблюдаешь подобный регресс. Будем надеяться, что он будет кратковременным и что Россия рано или поздно последует путем Китая, который больше не изобретает Горшков с Мочой, а учится и превосходит учителей.

Юлия Латынина, «Новая газета»