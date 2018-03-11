Федерика Могерини прибывает в Киев с программой «Продвигаясь вместе вперед» 1 11.03.2018, 14:40

Федерика Могерини

Фото: Ye Pingfan / Xinhua / Zumapress / Globallookpress

Глава внешней политики ЕС проведет переговоры с руководством Украины.

Глава внешней политики ЕС Федерика Могерини 11 марта прибывает в Киев на переговоры с руководством Украины в преддверии четвертой годовщины аннексии Крымского полуострова. Во время двухдневного рабочего визита Могерини встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем, сообщает "Радио Свобода".

Офис Могерини сообщил, что поездка происходит "в важный момент для осуществления реформ" и связана с Соглашением об ассоциации, укрепляющим связи между Украиной и Европейским союзом, вступившим в силу в сентябре.

Визит "станет возможностью возобновить давнюю приверженность Европейского союза украинскому народу и его стремления построить более сильную Украину", – говорится в заявлении.

В интервью агентству УНИАН Федерика Могерини рассказала, что в ходе визита в Украину представит новую коммуникационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед".

"Пока я буду находиться в Киеве, я начну новую коммуникационную кампанию под названием Moving Forward Together ("Продвигаясь вместе вперед"), цель которой – показать, что означает наше Соглашение об ассоциации для украинцев и почему это наша приоритетная задача. Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковую информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ, в первую очередь, к фактам", – сказала она.

Могерини отметила, что украинский народ и граждане стран Европейского союза должны знать о работе, которую Украина и ЕС проводят совместно для поддержки реформ, прав человека и основных свобод, создания возможностей для молодежи, роста бизнеса, а также о приверженности Евросоюза независимости и территориальной целостности Украины.