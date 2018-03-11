Как европеец в Беларуси медкомиссию проходил 23 11.03.2018, 14:48

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Благодаря врачам эстонец потерял работу почти сразу после того, как ее нашел.

Александр Захаров — уроженец Эстонии. Мужчина пять лет жил в Гродно, а в 2016 году переехал в Слоним, на родину жены. Был занят поиском работы, нашел, но, как он считает, благодаря медикам потерял ее, что вызвало у него негодование. Поэтому он зашел в редакцию «Слонимской газеты», чтобы высказать свое мнение о местной медицине.

— Я пришел к работодателю, он сказал пройти медицинскую комиссию. Я отправился в поликлинику, которая находится на Энке. В поликлинике мне дали направление на медкомиссию. Первым препятствием стал невролог, которая сказала, что не может поставить диагноз, так как у нее нет моей медицинской карточки. Моя медицинская карточка находится в Гродно, где я ранее жил. Я поинтересовался у доктора, сколько времени уйдет на запрос и ответ. Кстати, я это сам выяснил — позвонил в Гродненское здравоохранение на горячую линию, где мне сказали, что на это потребуется два дня. Я опять пришел к неврологу и стал возмущаться, так как ответа не было. Ответ пришел через пару дней, в нём сообщалось: гражданин не проживает, данные отсутствуют. Выходит, что меня вообще нет? Но за это время я мог съездить в Минск и пройти диагностику на современном оборудовании, после чего можно было поставить диагноз. Да и потом, она же врач, который может определить, годен я для работы или нет. Но доктор сказала, что с моих слов не может поставить диагноз. Представьте, я прихожу к автослесарю, чтобы он починил машину, а он мне говорит: «Я не могу вам отремонтировать машину, так как я не знаю, что ранее в ней ремонтировал другой специалист».

В общем, я возмущен: заплатил 17 рублей в кассу за прохождение медицинской комиссии, потерял время и работу. Более того, после невролога я отправился к терапевту, и она мне не подписала, что я здоров, так как анализ мочи был плохой: обнаружили сахар. Я у доктора спрашиваю: «Что мне делать?» Она говорит: «Где вы брали баночку?» — «Баночку мне дали в больнице». — «Все понятно», — сказала доктор и отправила меня на повторный анализ. А также сказала, чтобы я в аптеке купил стерильную баночку.

Знаете, я в Беларуси собираю абсолютно все чеки, документы и бумажки, какие бы мне ни давали, потому что в вашей стране платят фантиками. Например, я купил тумбочку, заплатил деньги, а потом оказалось, что она не соответствует стандартам. Я звоню и прошу, чтобы мне вернули деньги, а мне говорят: «Нет, не вернем». То есть никто никакой ответственности не несет. Это чисто физическая халатность людей: кто-то не помыл баночку, кто-то не поставил диагноз…

27 февраля я пошел в поликлинику в доврачебный кабинет №6, куда меня направила терапевт. Я прихожу, а там мне говорят, что врачи начинают прием с 11 часов… Но ведь меня никто об этом не предупредил. Более того, отстояв очередь в доврачебный кабинет, ты вдруг понимаешь, что там две очереди. И, простояв полтора часа, ты слышишь, что ты не в этой очереди стоишь. Но я же занимал очередь за последним человеком, а оказывается, что в кабинете прием ведут два врача: один принимает одних, другой — других. Это же абсурд.

Я, как нормальный человек, нашел работу, стал проходить медкомиссию, но из-за халатности отдельных людей я потерял рабочее место. Я европеец, если я плачу деньги, значит, я хочу получать квалифицированные услуги. И я понял, почему у вас так происходит.

— Почему?

— Потому что, если бы в направлении было 200 долларов, то документ был бы отправлен.

Мне приходилось работать в Финляндии. И если бы я в Финляндии пришел к врачу и она выполнила бы свою работу неквалифицированно, то ее через день уволили бы. Там за всё люди платят деньги. А в Слониме я заплатил деньги, потерял работу — и мне никто не возместит эти деньги. Больше я к этому врачу никогда не пойду, потому что он не сделал никакого движения, чтобы я как-то продвинулся. Любой врач может за четыре дня пациенту поставить диагноз, отправив его на комиссию, МРТ и т.д., если, конечно, это квалифицированный врач.

— Скажите, а в Эстонии могли так с Вами врачи поступить?

— Там я звоню семейному врачу и говорю, что мне нужна медицинская справка на работу. Прихожу, плачу 15 евро и получаю справку. Меня не унижают, я не стою в очередях, прихожу в назначенный день и время, забираю справку с печатью. И никаких вопросов нет, и это касается всех справок. Если я заболел, я тоже звоню своему доктору и сообщаю, что мне плохо, я не могу идти на работу. Врач по телефону меня спрашивает, что случилось, какие жалобы. Я говорю, что простыл, плохо себя чувствую. Она говорит, чтобы я пришел через пять дней. Я прихожу к ней через пять дней, и она закрывает больничный.

— Врач даже не проводит осмотр?

— Там все построено на доверии. Ведь если человек не обожжет палец, то к врачу он не пойдет. Если у пациента возникают серьезные проблемы, то тогда врач отправляет его к другим специалистам, на анализы и т.д.

— А как же назначения, выписка рецепта?

— Там по рецепту выписывают антибиотики, а так отправляешься в аптеку, где тебе предлагают, допустим, капли в нос, говорят о побочных явлениях и т.д.

— Александр, а ведь Вам придется жить в стране, где, как Вы считаете, люди халатно относятся к своим обязанностям и никто ни за что не отвечает?

— Я хочу вам сказать, что вы — нищие. Вы скоро упадете на такую планку, где вас просто не поднимут, никому не будете нужны — ни России, ни Европе. Вам надо брать чемоданы и бежать из этой страны. Здесь ничего не изменится. Если через год мне не дадут гражданство, мы с женой уедем жить в Испанию.