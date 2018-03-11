Даля Грибаускайте: Литва доказала всему миру свою непобедимую волю к возрождению 2 11.03.2018, 14:56

Даля Грибаускайте

Сегодня в Литве празднуют День восстановления независимости.

11марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимого Литовского государства. Литва стала первой республикой бывшего СССР, провозгласившей независимость и объявившей о выходе из его состава. 7 июля 1992 года Верховный Совет Литовской ССР был переименован в Сейм Литовской Республики.

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила жителей с Днем восстановления независимости, сообщает delfi.lt.

"11 марта - как и сто лет назад - снова было восстановлено наше государство. Еще раз Литва доказала себе и всему миру свою непобедимую волю к возрождению. Снова стать самостоятельной и сильной, признанной и заслуживающей гордости. Поэтому этот день всегда звучит как вечная весна и напоминание, что надежда и вера в свои силы преобразуются в большую победу. Уже почти тридцать лет мы свободны и независимы. Сегодня все в наших руках - неизмеримые возможности, успех, будущее. Это и есть наша сила!", - сказано в поздравлении президента.