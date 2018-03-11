Казус политзаключенного Святослава Барановича 3 11.03.2018, 15:07

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СВЯТОСЛАВ БАРАНОВИЧ

Пять белорусов, столкнувшихся с милицейским беспределом.

20 февраля 2018 года суд Московского района Минска продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Святослава Барановича, пишет «Витебский курьер».

В конце шествия «Марш нетунеядцев» участников начали задерживать. Самым резонансным моментом последнего стало задержание людей в общественном транспорте: силовики в штатском буквально остановили троллейбус и выхватили из него группу активистов.

Активистов бросились защищать даже мимо проходящие бабушки, и — мужчина в красной куртке, которого изначально приняли за «человека в штатском». Позже выяснилось, что мужчина как раз хотел «отбить» молодых людей. Его нашли — им оказался минчанин Святослав Баранович, за неправомерные действия против Святослава возбудили уголовное дело по 339 статье «Хулиганство».

Баранович пытался «отбить» у милиционеров в штатском людей, которых задерживали в троллейбусе № 37 на остановке «Площадь Бангалор». Среди задержанных были как участники акции, так и обычные пассажиры троллейбуса.

Самого Барановича задержали через полгода – 3 октября. Его поместили в СИЗО №1 Минска.

Cудят Святослава Барановича в основном за то, что он на этом марше якобы ударил человека в штатском. Обвинение требует для него четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Вообще, Барановичу по «его» статье грозит лишение свободы на срок от пяти до шести лет.

По информации правозащитников, первоначально дело было возбуждено по статье 339 УК Беларуси («Хулиганство»), а позже обвинение переквалифицировали в статью 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). По этой статье Барановичу грозит арест или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Журналисты собрали случаи осуждения по аналогичным обвинениям за последние несколько лет.

1. За аналогичное обвинение в 2008 году Андрею Киму назначено 1,5 года колонии общего режима.

Андрей Ким

Фото palitviazni.info

22 апреля суд Центрального района Минска вынес приговоры десяти участникам несанкционированной акции протеста индивидуальных предпринимателей, которая прошла в столице 10 января, писал tut.by. Подсудимые признаны виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса). Кроме того, один из них, Андрей Ким, обвинен в преступлении, предусмотренном статьей 364 УК (насилие или угроза насилия в отношении сотрудника милиции). Дело по этой статье было возбуждено в связи с еще одной акцией протеста предпринимателей, прошедшей 21 января 2008 года.

Приговор Андрею Киму — это политическое решение, — так прокомментировал временный поверенный в делах США в Беларуси Джонатан Мур приговор, вынесенный молодежному активисту.

2. К трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (далее-ИУОТ) суд приговорил сына бобруйского блогера Олега Желнова. Алексей Милюков признан виновным в насилии в отношении сотрудника. Однако почти половину срока Алексей отбыл в колонии общего режима связи с заменой режима по ст. 415 УК РБ.

Алексей Милюков

В июле 2014 года Милюков судом Бобруйского района и Бобруйска был признан виновным в насилии в отношении сотрудника милиции и приговорен к трем годам ограничения свободы и 50 миллионов неденоминированных рублей штрафа. Активист свою вину не признал.

Алексей отбывал наказание в исправительных учреждениях открытого типа в Гомеле и Новополоцке. В октябре 2016 года Милюков был признан виновным по ст. 415 Уголовного кодекса (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы) и на год лишен свободы. 30 декабря 2016 года его перевели в колонию № 9 в Горки.

«У большинства сотрудников колонии нет ни чести, ни достоинства, они все время идут на сделку с совестью, фальсифицируют документы, лжесвидетельствуют. В этой колонии присутствует панибратство, никакого уважительного отношения к осужденным нет вообще. Если же человек требует к себе уважения, как я, то за это и страдает», — рассказал по выходу из колонии Милюков.

3. По такой же статье 415 произведена замена режима анархисту Дмитрию Полиенко, после чего правозащитниками он признан политическим заключенным.

Дмитрий Полиенко

Фото Белапан

Правозащитники напоминают, что основанием для уголовного преследования Дмитрия Полиенко стало его участие в мирной акции велосипедистов «Критическая масса» 29 апреля 2016 года, которая была брутально прекращена сотрудниками милиции.

Совместное заявление правозащитных организаций Беларуси публиковал сайт ПЦ «Вeсна»:

Основанием для уголовного преследования Дмитрия Полиенко стало его участие в мирной акции велосипедистов «Критическая масса», которая состоялась 29 апреля 2016 года. Акция была насильственно остановлена сотрудниками милиции, с применением непропорциональной силы. В результате шестеро участников, включая Дмитрия Полиенко, были задержаны.

12 октября 2016 г. Дмитрий Полиенко был осужден по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) и по части 2 статьи 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).

Правозащитники уверены, что обвинение Дмитрия Полиенко в действиях насильственного характера в отношении сотрудников милиции во время проведения велосипедного пробега «Критическая масса», а также в размещении Полиенко в социальной сети ссылки на порнографический ролик не нашли своего подтверждения в суде и не были закреплены достаточными доказательствами.

Отмечая эти обстоятельства и подчеркивая невыполнение государством позитивных обязательств по содействию реализации прав на мирные собрания и свободное выражение мнений, защите участников мирных собраний, правозащитники пришли к выводу: осуждение Дмитрия Полиенко непосредственно стало результатом реализации им свободы мирных собраний и выражения мнения.

7 апреля 2017 года суд Заводского района Минска отменил отсрочку исполнения наказания, и Дмитрий Полиенко был направлен в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016).

4. Одним из самых громких судебных процессов 2017 года стал инцидент новогодней ночи в одной из столичных квартир, когда милиционер, прибывший по жалобе соседей.

Андрей Гаврош

Напомним, что конфликт произошел в новогоднюю ночь. Андрей Гаврош с женой и друзьями отмечал Новый год. Компания громко шумела, соседи вызвали милицию. Двери прибывшему сотруднику органов внутренних дел Руслану Соловьеву открыл Андрей. Затем прозвучали выстрелы.

Как утверждала прокуратура, подсудимый Гаврош в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление милиционеру Соловьеву: нецензурно выражался, отказывался пройти в опорный пункт и нанес сотруднику милиции несколько ударов, в том числе и ударил его о стену головой. Милиционер предупредил о применении оружия и сделал три выстрела. Все версии это происшествия читайте здесь.

В августе 2017 года суд Московского района признал Андрея Гавроша виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. Это означает, что минчанин сможет жить дома, но будет регулярно отмечаться в милиции.