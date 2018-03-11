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Люди не хотят крутиться на двух работах. И это нормально

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  • Татьяна Гапеева, «Брестская газета»
  • 11.03.2018, 15:20
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Но какое дело чиновникам до простых смертных?

Минобразования объявило, что теперь при наборе в вузы и ссузы будет учитывать потребности рынка. Какая «свежая» мысль!

Работать по новой системе начнут в 2019 академическом году, а пока университеты еще успеют набрать абитуриентов, которые в будущем, возможно, останутся невостребованными на рынке труда. Как и тысячи людей, которые уже получили или только готовятся получить дипломы.

На днях я услышала, как коллега беседовала с председателем комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома Геннадием Скроботом. Из разговора выходило, что вакансий у нас хватает, только люди от работы отказываются. Значит, не очень-то хотят. Например, филолог может переучиться на швею или мастера по маникюру. Обучение будет бесплатным, но трудоустроить никто не обещает.

Я вмешаться в разговор не могла, но как филолог по образованию хотела задать вопрос: для чего я училась пять лет в университете, чтобы потом идти в швеи? Может быть, если бы я очень хотела шить, то пошла бы учиться этому делу сразу после школы? Очевидно, я преследовала другие цели. И на филфак пришла осознанно. В 2000-х годах, когда я училась в школе, нас мотивировали при выборе специальности учитывать способности и интересы, но не припомню, чтобы в школе обсуждали, легко ли будет найти работу и каковы зарплаты в разных сферах. Да и экономическое положение было другим.

Получается, что государство выпустило массу ненужных специалистов и теперь этих людей обвиняют в том, что они хотят трудиться по специальности, а не переходить на менее квалифицированную работу. Напомню, трудоустройство после обучения никто не обещает, так что это может оказаться пустой тратой времени. Зато чиновники поставят галочку — ну, мы же пытались.

Люди не хотят «крутиться» и работать на двух работах, чтобы прокормить семью, они хотят проводить время с семьей. И это нормально.

Я ради интереса погуглила. По запросу «швея» в Бресте сайт jobs.tut.by выдал 29 вакансий, большинство с пометкой «опыт работы обязателен». По запросу «мастер по маникюру» аж четыре вакансии, опыт работы — от года-двух.

Но чиновники продолжают повторять штампованную фразу «кто хочет, тот заработает». Конечно, если жить не на что, как угодно извернешься, и дворы мести будешь, и грузчиком пойдешь. Но люди не хотят «крутиться» и работать на двух работах, как советовала экс-министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина, чтобы прокормить семью, они хотят проводить время с семьей. Они не хотят хвататься за любую работу и получать гроши, а хотят реализоваться в профессии, которая им нравится и достойно оплачивается. Нет, это не чрезмерные запросы. Это нормально!

Но какое дело чиновникам до простых смертных. Главное — они урвали свой кусок пирога, остальное не их проблемы.

В то, что подходы к набору в вузы принципиально изменятся, я не верю. Три года назад чиновники рапортовали, что Беларусь приняли в Болонский процесс, правда, до 2018 года нужно было выполнить несколько условий, чтобы там остаться. Отменить распределение, например. Насколько могу судить по отзывам знакомых студентов, ничего принципиально не изменилось. Как бы и сейчас не получилось, что нам о чем-то отчитались, а на деле система образования осталась такой же неповоротливой, как была.

Татьяна Гапеева, «Брестская газета»


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