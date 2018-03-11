Крымская авантюра: Россия попала в кабальную зависимость от Китая 1 Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»

11.03.2018, 15:23

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Крым «съел» российский резервный фонд и начал «подъедать» другие запасы.

Захват Крыма часть российского общества восприняла как восстановление державного статуса, попытку «поставить на место» украинцев, американцев и европейцев. Но последствия этого укладываются всего в два слова: «авантюра» и «убытки».

В «день тишины» перед президентскими выборами на российском Первом канале покажут фильм Алексея Пиманова «Крым». Россиян попытаются мобилизовать, вколов им ударную дозу пропагандистского адреналина. Речь идет о фактическом нарушении избирательного права, так как показ фильма – это пиар действующего президента Владимира Путина. Аннексия Крыма – единственное «достижение», которым его администрация может похвастаться перед электоратом. Особенно в ситуации, когда у него нет внятной экономической программы и понимания, как вывести страну из геополитического тупика.

Крымчане при этом живут в условиях «двухмерной» виртуальной реальности. Первое измерение – пропагандистская картина, которую показывают по региональному ТВ. В ней российский глава Крыма Сергей Аксенов круглосуточно и крайне эффективно выполняет поручения Владимира Путина, но им мешают многочисленные «саботажники», засевшие в крымской власти. Среди сторонников аннексии популярен миф о том, что «украинские чиновники» грабят крымчан, поэтому они никак не могут попасть в богатую Россию, о которой им рассказывали весной 2014 года.

Второе измерение – картинка, которую российские телеканалы показывают обывателям. В их представлении Крым «развивается», невзирая на санкции и пакости со стороны «украинских диверсантов», крымчане готовы терпеть «временные трудности» ради интересов страны. В их понимании Россия была «вынуждена» защитить Крым от Киева и НАТО. Два этих нарратива – ложные от первого до последнего слова. Российские власти используют и, чтобы скрыть или максимально запутать обсуждение последствий аннексии полуострова.

В ходе военной операции по захвату Крыма среди сторонников Кремля (российских образованных горожан) был популярен тезис о том, что международное право – это якобы фикция, выдуманная американцами и европейцами. Дескать, представители «золотого миллиарда», когда им выгодно, сами неоднократно нарушают международные соглашения и «кидают» россиян. Следовательно, Москва может не обращать никакого внимания на ею же подписанные соглашения с Украиной. Кремлевские политтехнологи четвертый год подряд склоняют эту идею на разные лады. На днях Владимир Путин в очередной раз заявил, что США и ЕС якобы «обманули» Москву в ходе Революции Достоинства в Киеве.

Допустим, мы согласимся с такой интерпретацией сути международного права. Рассмотрим последствия аннексии Крыма исключительно с меркантильной точки зрения. В таком случае последствия от «Крымнаша» уложатся всего в два слова: «авантюра» и «убытки».

Первое – после марта 2014 года Россию выставили из Большой восьмерки. Имидж Кремля на международной арене деградировал до статуса «токсичный». Когда Москву невежливо попросили из элитного клуба, российские власти устроили цирк под названием «Поворот на Восток». Летом 2014 года пропаганда круглые сутки отрабатывала якобы заоблачные перспективы экономического сотрудничества с Китаем. Дескать, «подлые» американцы и европейцы просто так ввели санкции, поэтому работать нужно только с китайцами. Москва и Пекин подписали несколько меморандумов по сотрудничеству в энергетической сфере, обсудили перспективы взаиморасчетов в национальных валютах. На эфирах политических ток-шоу разные телевизионные предсказатели смаковали, как российско-китайская сделка «похоронит» американский доллар. Но вместо «Поворота на Восток» получился «Поворот не туда». Россияне попали в кабальную зависимость от китайских кредиторов. Следующий аспект «крымский эпопеи». Пытаясь отвадить Украину от ЕС и НАТО, Кремль сделал так, что Киев стал даже ближе к Альянсу, чем во времена президентства Виктора Ющенко.

Третье последствие – Крым «съел» российский резервный фонд и начал «подъедать» другие запасы. Согласно прогнозам 2014 года, заначка должна была закончится еще к началу 2017 года, но российскую власть спасло постепенное удорожание нефти. Когда баррель ситуативно провалился ниже отметки в 30 долларов, в Москве основательно занервничали, но затем начался постепенный рост, и последний год баррель «плавал» в пределах 50-60 долларов за бочку. Как следствие, россияне заинтересованы в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Война в Сирии – один из способов удержать цену на углеводороды на относительно приемлемом уровне.

Четвертое, вытекающее из предыдущего, – из-за Крыма россиянам пришлось влезь в две заведомо проигрышные войны: Донбасс и Сирия. Выиграть Москва не может по определению. Парадокс, но Кремль воюет ради почетной капитуляции в виде признания Крыма российским и «внеблокового статуса» Украины. На Донбассе россияне пытаются юлить, используя многочисленные «хитрые планы»: засунуть ОРДЛО обратно в Украину в качестве троянского коня; завести на территорию собственных «миротворцев», получив снятие санкций и тому подобное прожектерство. В Сирии Владимир Путин пытался предложить американцам «большую сделку», но получил отказ. Затем российские ВКС начали бомбить умеренную оппозицию, убивая женщин и детей, пока несколько раз не получили «под дых» от американских и турецких военных.

Последний пункт касается непосредственно крымчан – заметное падение уровня жизни на полуострове. Причем местные власти в лучшем случае могут лишь немного его замедлить, но не остановить. Крымская статистика изображает «небывалый рост» доходов, власти и лично Сергей Аксенов отчитываются, что республиканский бюджет в разы превосходит показатели «украинского периода». Но при этом жизнь крымских обывателей меняется в худшую сторону. Если пересчитать в доллары доходы обычной симферопольской семьи, окажется, что за последние четыре года они стали беднее.

Минимальная пенсия на полуострове около 9000 рублей или около 157 долларов США. Для сравнения, летом 2013 года минимальная пенсия в Украине составляла 1500 гривен или около 187 «баксов» по тогдашнему курсу. Средняя зарплата в Симферополе в тот же период была около 3000-3200 гривен или 374-400 долларов по курсу в тот период. Теперь горожане в лучшем случае получают 15-20 тысяч рублей – около 265-350 долларов. Если посчитать доходы с учетом продуктовой инфляции и роста цен на все виды товаров, то картина будет более удручающей.

Аннексия Крыма означает войну, убытки и деградацию, но в Кремле никогда этого не признают. Напротив, государственная пропаганда с еще большим усердием будет доказывать, что Москву «вынудили» захватить полуостров, а санкции и безденежье – отличный стимул для развития экономики.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель, «Крым.Реалии»