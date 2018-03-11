Ученые обнаружили алмаз с «инопланетным» льдом внутри 3 11.03.2018, 15:21

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Исследователи впервые зафиксировали на Земле сверхплотную форму льда.

Ученые впервые обнаружили на Земле сверхплотную форму льда, известную как лед-VII. На данный момент известно, что подобный лед формируется в космосе, но на Земле до этого он был получен только в лабораторных условиях. Теперь же он был найден внутри алмаза. О своей находке исследователи сообщили в журнале Science (перевод – zn.ua).

Самый обыкновенный лед, который можно, например, добавить в напиток, это лед-I, в котором молекулы воды организованы в шестиугольную форму. Но по мере того как вода сжимается, молекулы начинают принимать другую форму. Лед-VII имеет кубическую молекулярную форму и в два раза плотнее обычного льда.

Такой лед исследователи обнаружили случайно, в алмазе, который был найден на глубине примерно 644 километров под корой. Мантия не только оказывает огромное давление на материалы, она еще и очень горяча, поэтому льда там. естественно, не образуется. В крайне редких случаях, когда алмазы путешествуют сквозь нее ближе к поверхности, они сохраняют свою решетчатую структуру, а вода внутри них подвергается достаточно низким температурам, чтобы из нее сформировался лед-VII.

Такой лед впервые зафиксирован в естественных условиях на Земле.