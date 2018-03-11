115 лет назад родился выдающийся белорусский поэт 20-х годов Тодор Кляшторный 11.03.2018, 15:49

Тодор Кляшторный

Родился поэт на Витебщине.

Белорусская литература сегодня отмечает 115-летие со дня рождения поэта Тодора Кляшторного. Он был одним из самых выдающихся поэтов Беларуси 20-х годов, передает «Радыё Рацыя». Родился поэт 11 марта 1903 года в деревне Поречье Лепельского района Витебской губернии в крестьянской семье.

Судьбой ему суждено было прожить только 34 года. В 1936-ом поэт попал и кровавые жернова сталинского террора. Как свидетельствует исследователь белорусской литературы Михаил Скобла, вся вина расстрелянных в Куропатах писателей была в том, что они являлись белорусскими писателями.

- По воспоминаниям Максима Лужанина перед войной в Союзе белорусских писателей было, если я не ошибаюсь 112 членов. После войны, когда все съехались в Минск, приехали чуть больше сорока. Более 60 человек погибло. Оказалось, что на войне погибли считанные, остальные были потеряны в тридцатые годы: расстреляны, уничтожены, - рассказал Скобла.

29 октября 1937 Тодор Кляшторный был осужден внесудебным органом НКВД как «член антисоветской организации» к высшей мере наказания. Реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР 8 июня 1957 года.