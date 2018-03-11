Спикер МВД Украины: Спецоперация по разоблачению Рубана длилась не менее 9 месяцев 3 11.03.2018, 15:59

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Артем Шевченко

Фото: РБК-Украина

Оперативная разработка в деле лидера «Офицерского корпуса» велась СБУ во взаимодействии с военными.

Украинские спецслужбы длительное время занимались разоблачением лидера "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщил спикер Министерства внутренних дел (МВД) Украины Артем Шевченко.

"Это реально хорошая, многомесячная – девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация – оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", – сказал он.

По мнению Шевченко, для объявления подозрения Рубану были веские причины.

"В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает", – заявил спикер МВД.

Напомним, 8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.