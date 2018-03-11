Пострадавших в результате обвала крыши катка в Гомеле выписали из больницы
- 11.03.2018, 16:14
Один ребенок получил травму глаза.
Как передает БелТА со ссылкой на управление здравоохранения Гомельского облисполкома, четверо пострадавших на катке в Гомеле выписаны домой.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. После осмотра четверо из них, в том числе и дети, отпущены из больницы.
Один ребенок, который получил тупую травму глаза, направлен на консультацию к офтальмологу. Он также выписан домой.
Напомним, вчера вечером в Гомеле под тяжестью снега обрушилась крыша ледового катка. Теперь каток закрыт.