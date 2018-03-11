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Пострадавших в результате обвала крыши катка в Гомеле выписали из больницы

  • 11.03.2018, 16:14

Один ребенок получил травму глаза.

Как передает БелТА со ссылкой на управление здравоохранения Гомельского облисполкома, четверо пострадавших на катке в Гомеле выписаны домой.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. После осмотра четверо из них, в том числе и дети, отпущены из больницы.

Один ребенок, который получил тупую травму глаза, направлен на консультацию к офтальмологу. Он также выписан домой.

Напомним, вчера вечером в Гомеле под тяжестью снега обрушилась крыша ледового катка. Теперь каток закрыт.


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