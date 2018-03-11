Сегодня в Польше не работают магазины 11.03.2018, 16:23

Согласно закону о запрете на торговлю по воскресеньям, большинство магазинов 11 марта закрыто.

В Польше, в соответствии с законом о запрете на торговлю по воскресеньям, который вступил в силу 1 марта, сегодня (во второе воскресенье месяца) большинство магазинов закрыто, передает «Радио Польша».

Прежде всего, речь идет о крупных торговых центрах и супермаркетах. При этом торговые точки на заправочных станциях, булочные, а также кондитерские, цветочные и небольшие продуктовые магазины работают, при условии что за прилавком стоят сами владельцы.

«Очень важно, что работники торговли получили возможность провести выходной день с семьей. Тем более, что в магазинах работают, в основном, женщины», - подчеркнул председатель профсоюза работников торговли «Солидарность» Альфред Буяра.

Соблюдение статей нового закона проверяют более 500 инспекторов труда.

Но пока еще не все предприниматели понимают применение новых законоположений на практике, - считает директор Польской торговой палаты Мацей Пташиньский. В свою очередь, Главная инспекция труда успокаивает, что в неоднозначных для торговцев ситуациях инспекторы будут подробно инструктировать, а не наказывать.