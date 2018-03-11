Как брестчане радовались Суперкубку
- 11.03.2018, 16:35
Брестский футбольный клуб «Динамо» впервые выиграл Суперкубок Беларуси.
Брестское «Динамо» в субботу выиграло первый трофей сезона. Радость с поля стадиона ФК «Минск» перенеслась в раздевалку, а затем и в клубный автобус, пишет by.tribuna.com.
Счастливый тренер Радослав Латал рассказал о трофее всем чехам.
Салив Бабаво в матче участия не принимал, но главную награду подержал.
Чиди Осучукву радуется кубку так же, как Бабаво.
Защитник Олег Веретило доволен – в Минске такие трофеи ему не покорялись.
Алексей Гаврилович тоже доволен.
Артем Милевский уже очень давно ничего стоящего не выигрывал. Суперкубок Украины с киевским «Динамо» форвард выигрывал в 2011-м.
Автор победного гола Максим Витус.
Павел Савицкий выиграл трофей в первом же матче после ухода из «Немана».
Джоэл Фамейе благодарит фанов за поддержку.
Супруга Витуса Саша Сокол тоже заметила косяк с конфетти.
Андрея Залеского тоже не было на поле, но супруга Анна медаль заценила.
По дороге домой хэдлайнером в автобусе был Милевский.
Ну и короночка от Артема.