Как брестчане радовались Суперкубку 11.03.2018, 16:35

Брестский футбольный клуб «Динамо» впервые выиграл Суперкубок Беларуси.

Брестское «Динамо» в субботу выиграло первый трофей сезона. Радость с поля стадиона ФК «Минск» перенеслась в раздевалку, а затем и в клубный автобус, пишет by.tribuna.com.

Счастливый тренер Радослав Латал рассказал о трофее всем чехам.

Салив Бабаво в матче участия не принимал, но главную награду подержал.

Чиди Осучукву радуется кубку так же, как Бабаво.

Защитник Олег Веретило доволен – в Минске такие трофеи ему не покорялись.

Алексей Гаврилович тоже доволен.

Артем Милевский уже очень давно ничего стоящего не выигрывал. Суперкубок Украины с киевским «Динамо» форвард выигрывал в 2011-м.

Автор победного гола Максим Витус.

Павел Савицкий выиграл трофей в первом же матче после ухода из «Немана».

Джоэл Фамейе благодарит фанов за поддержку.

Супруга Витуса Саша Сокол тоже заметила косяк с конфетти.

Андрея Залеского тоже не было на поле, но супруга Анна медаль заценила.

По дороге домой хэдлайнером в автобусе был Милевский.

Ну и короночка от Артема.