В Петербурге активист вышел на пикет с украинским флагом 1 11.03.2018, 16:40

Фото: facebook.com

Всеволод Нелаев требовал освободить политзаключенных.

В воскресенье, 11 марта, в Санкт-Петербурге на активиста движения «Солидарность» Всеволода Нелаева напали во время акции с украинским флагом и плакатом с надписью "Свободу политзаключенному Денису Бахолдину!", пишет nv.ua.

По словам активиста, нападавший вышел из машины марки Мерседес прямо на Аничковом мосту и начал его оскорблять. Другой мужчина, по мнению активиста, знакомый нападавшего, сказал ему не вмешиваться в одиночное пикетирование. Однако нападавший все же попытался его ударить, затем пригрозил физической расправой и ушел.

Фото: facebook.com

Через 20 минут мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, попытался вырвать из его рук плакат, после чего завязалась драка. В какой-то момент нападавший достал нож, с которым его и задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции.

Нелаев отметил, что мужчина вел себя агрессивно даже в наручниках и говорил правоохранителям о наличии у него какого-то удостоверения. Активист написал заявление о нападении в отдел полиции №78.

Денис Бахолдин участвовал в ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в рамках «Стратегии-6», а также в антивоенных акциях против политики российских властей в отношении Украины.