Маршрутчик: Это просто рейдерский законный захват! 6 11.03.2018, 16:49

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Что думают минчане об отмене частных маршруток.

26 февраля обновленный закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» вступил в силу. Теперь частники не могут работать так, как раньше. Им необходимо заключить договоры с «Минсктрансом» и выполнить еще ряд условий.

Citydog.by сходил на маршрутную остановку рядом с «Динамо» и на автовокзал «Центральный», чтобы узнать, что о новых правилах думают водители и пассажиры и как все изменилось.

Водитель Геннадий:

– Вы прикиньте, если все это сделают, как они хотят. Допустим, у нас – узденских (маршрутчики, которые возят в Узду. – Ред.) – 40 человек сразу пойдет за ворота. Останемся без работы, а у каждого есть семьи, дети. Работу могут потерять и люди: у нас в Узде вообще нет предприятий. Государственных только четыре автобуса, которые даже деревни не «закрывают» – не доезжают. Так что на работу, в Минск, все ездят с нами.

Я вам честно скажу: у нас где-то 72 рейса в день. Мы не говорим, что мы полные, но каждое утро три маршрутки ходят полные и три назад идут – это минимум 45 человек. И по деревне сбор идет: это не то, что все пришли на вокзал и сели. Забираем практически от каждого дома и так же их и развозим.

Выполнить все правила, которые сейчас требуют, нереально. А как их выполнить? Хозяева уже ездили в «Минсктранс», просили для нас карточки, говорили, что на «регулярку» готовы работать. А им говорят: «Нет, ребят, у нас боровлянские работают» (Узда – Боровляны через Минск). Они обязаны выставить всего две машины, пускай даже по четыре рейса им дать – это восемь рейсов, а мы делаем сто.

Представляете, они вывезут этих людей? Никогда в жизни. Сейчас мы ездим на свой страх и риск, потому что людей надо возить. Все очень переживают, уже ходили в райисполком.

– Идите все в колхоз работать, если вам в Узде нет работы. Че вы в Минск ездите? – сказали им там.

Так помогите, съездите в «Минсктранс» и попросите: «Дайте ребятам карточки». Мы же не отказываемся официально работать, сами понимаем, что без зарплаты будем сидеть. Но «Минсктранс» не дает. Что нам делать? Пока не трогают. Но сейчас праздники пройдут – и они начнут всё ужесточать. Один штраф – 50 базовых, а если повторно поймают – конфискация машины. И что, мы будем работать? Как только первого дернут, мы сразу станем. Слуцк и Солигорск уже стоят.

Они просто не обдумали, этот декрет точно так же, как шестой, накатали. Через сколько его отменили? Точно так же и сейчас с седьмым этим декретом будет. Это что, они так заботятся о людях? Вон слуцкие выкидывают в интернет, на каких автобусах сейчас возят. Продают сорок билетов, а подают «Радимич», в котором двадцать мест и фен не работает. Едут в холодной машине по два часа до Слуцка. Хотя на маршрутке они заезжали за час пятнадцать. Все-таки наши машины не ровня автобазовским автобусам!

Еще вопрос: хотят, чтобы мы приезжали на центральный вокзал. Они продают билеты, а мы грузим и едем. Естественно, уже по деревням людей развозить не будем – это одна проблема. Вторая – какая пропускная способность нашего вокзала? Раньше здесь (недалеко от «Динамо») стоял Солигорск, Брест, и с девяти часов до пятнадцати отправлялось восемьдесят маршруток, мы считали. Там же больше двадцати маршруток не влезет. Если все направления туда засунуть, они сами волком завоют.

Это сделано для того, чтобы я восемнадцать процентов от загрузки отдал вокзалу. Государству нужны деньги, и мы не против: пожалуйста, давайте. Но мы их все равно обуем, знайте в каком отношении: один человек купит билет, а все остальные сядут без билета. И вокзал ничего не получит.

Пока журналисты говорили с Геннадием, другие водители подвели к ним молодого человека. Парень жаловался, что не может доехать до Солигорска.

– Пришел, а ближайший билет в девять часов вечера. А раньше я уезжал вообще без проблем. До маршрутки еще столько времени, вот как мне уехать?

– Кстати, стоимость билета тоже сразу подняли. Раньше до Слуцка было шесть рублей, а они теперь за пятнадцать возят. А человеку надо добраться, праздники были. Сейчас ажиотаж, все едут назад: на чем опять? Не вывезут эти парки, у них нет автобусов, – добавляет Геннадий.

Водитель Сергей:

– Это просто рейдерский законный захват! Те же самые «регулярщики» работают просто-напросто неправильно, нечестно. Вон даже недавно слышал интервью, все слова – наглая ложь. Вроде бы человек взрослый, но просто нагло лжет.

А люди, которые живут на окраине города? Они же многие идут на остановку, даже не зная, уедут они сегодня на работу или не уедут. Будет автобус или не будет. Пришли на автобус и звонят: «У тебя, может, выходной? Подвези». Так ладно молодые, пройдет на работу пять километров и то опоздает, ему скажут: «Слушай, дорогой, извини. Зачем мне такой работник?» А та же самая бабушка как будет идти до больницы пять километров?

Первая маршрутка из Узды идет в 5:30, потом в 6:00, 6:15, 6:40. Короче, через каждые 20 минут ездим мы, не считая боровлянских. И каждый человек знает, с какой маршруткой он точно успеет на работу. Автобус так будет возить? Да никогда в жизни. Сейчас люди с окраины города до центра добраться не могут. За какую они безопасность борются, когда городской автобус, который идет на Слуцк, едет сто десять по трассе. Они борются, чтобы денег хапнуть, а про людей не думают нифига.

Девочка на днях ролик показывала: раньше из Минска в свою деревню за Слуцком добиралась за два часа, а сейчас идет пешком. Потому что нет транспорта. Доехала на попутке до Слуцка, там переночевала, а потом шла пешком. Все для народа! Так же и тут мы стоим (показывает на нерасчищенную дорогу) – все для народа!

Диспетчер Александр:

– Мы к этому относимся отрицательно. Потому что люди хотят ехать, а маршрутки убирают. Бардак творится! Места не дают, а снимать снимают. Дурдом какой-то, не доехать никуда по всем направлениям: Слуцк, Солигорск, Бобруйск. Все бегают, спрашивают. Здесь мало того, что маршрутки и так разбросаны – люди не знают, где посадка, – так еще и поубирали.

Пассажирка Екатерина

– Вы знаете, я сейчас в первый раз еду на таком автобусе. Пока не знаю. Но, конечно, это очень большой минус. Я все время ездила на маршрутках, и это было очень удобно. Во-первых, можно в любое время позвонить: допустим, я захотела поехать в Солигорск, позвонила и через час могу ехать. А сейчас, чтобы уехать, пришлось заходить на сайт, заранее выкупать билеты в Солигорск и из Солигорска, – это очень неудобно, и еще не факт, что билеты будут.

На маршрутках было очень-очень комфортно, забирали на каждой остановке, водители могли высадить где угодно. Комфортабельные, удобные салоны, Wi-Fi, телевизоры, доброжелательные водители. Я считаю, что просто отжали бизнес. Только, пожалуйста, не фотографируйте меня. Не подумайте, что боюсь, просто не хочется.