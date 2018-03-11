закрыть
11 марта 2018, воскресенье, 17:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Число рабочих мест в экономике США рекордно выросло

  • 11.03.2018, 17:00

Безработица в Америке держится на 18-летнем минимуме.

Экономика США прибавила в феврале 313 тысяч рабочих мест - намного больше, чем ожидали аналитики, сообщает американское министерство труда. Об этом пишет сайт 1prime.ru.

Безработица осталась стабильной на уровне 4,1% и продолжает держаться на 18-летнем минимуме. Средняя почасовая зарплата выросла на 2,6% на годовой основе.

В январе экономика прибавила 200 тысяч рабочих мест.

Февральская статистика, как ожидается, станет еще одним аргументом для администрации Дональда Трампа в пользу того, что нынешняя экономическая политика работает хорошо.


популярное за неделю

Мнение

Министерство сладкой жизни
Министерство сладкой жизни Ирина Халип
Труба для народа
Труба для народа Владимир Халип
Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич