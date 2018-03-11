Число рабочих мест в экономике США рекордно выросло 11.03.2018, 17:00

Безработица в Америке держится на 18-летнем минимуме.

Экономика США прибавила в феврале 313 тысяч рабочих мест - намного больше, чем ожидали аналитики, сообщает американское министерство труда. Об этом пишет сайт 1prime.ru.

Безработица осталась стабильной на уровне 4,1% и продолжает держаться на 18-летнем минимуме. Средняя почасовая зарплата выросла на 2,6% на годовой основе.

В январе экономика прибавила 200 тысяч рабочих мест.

Февральская статистика, как ожидается, станет еще одним аргументом для администрации Дональда Трампа в пользу того, что нынешняя экономическая политика работает хорошо.