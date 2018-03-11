У Белорусской социал-демократической партии (Грамада) новый председатель 11.03.2018, 18:59

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Игорь Борисов

Фото: svaboda.org

Главой партии избран Игорь Борисов.

Новый председатель был избран на 18 отчетно-избирательном съезде партии, который состоялся 11 марта, передает «Радыё Свабода».

Устав БСДП (Грамада) ограничивает председательство одной и той же личности в течение трех сроков по два года. Теперь уже бывший партийный председатель Ирина Вештард возглавляла партию с марта 2012 года. Игорь Борисов был ее заместителем.

Кроме Борисова на должность лидера партии были предложены Олег Волчек и Игорь Масловский. Однако они сняли свои кандидатуры: первый - в связи с семейными обстоятельствами, второй - из-за несогласия с методами руководства организацией.

Борисов родился 24 мая 1982 в Могилеве. Окончил Белорусско-российский университет (Могилев) и Европейский гуманитарный университет (Вильнюс). Имеет дипломы инженера-электрика и политолога. Магистр политических наук. Работает менеджером в частной фирме. В БСДП (Грамада) вступил в 2001 году. С октября 2010 года - заместитель председателя партии. Член независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и Белорусской ассоциации журналистов.