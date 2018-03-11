В Кремле несут пургу 1 Аркадий Дубнов, «Эхо Москвы»

11.03.2018, 19:35

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Песков и спецпредставители на Путина не в обиде, разве можно обидеть коверных в цирке.

Итак, пресловутая вертикаль власть, выстроенная в России за последние 18 лет — чистой воды блеф. Президент страны ничего в ней «не контролирует», у него «другая работа», признался он американской красавице и журналистке Меган Келли из NBC.

А если кто-то ссылается на каких-то его спецпредставителей по разным там вопросам внутренней и внешней политики, так это тоже неправда, уверял он блондинку Меган, президент «понятия не имеет», что там эти самозванцы от его имени говорят.

Да чего уж там, вот и Песков этот «иногда такую пургу несёт», жалуется Путин, что он и не знает, «кто ему это поручил»!?

Но поскольку все комментарии пресс-секретаря президента РФ принято подавать информагентствами под рубрикой «Кремль заявил…», то логично иногда бы менять заголовки на более релевантное: «Кремль несёт «пургу».

Впрочем, такую трактовку пусть пользуют американские блондинки, мы-то понимаем, что наш нацлидер их просто троллит, не так ли?

И пресс-секретарь президента, и его многочисленные спецпредставители на своего патрона не в обиде, он их совсем даже не обидел, разве можно обидеть коверных в цирке…

Так что не ждите отставок от униженных и оскорбленных, их для вас нету.

Аркадий Дубнов, «Эхо Москвы»