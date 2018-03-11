В Иране разбился турецкий пассажирский самолет
- 11.03.2018, 19:55
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Лайнер летел в Стамбул.
Турецкий пассажирский самолет потерпел крушение на западе Ирана, сообщает ISNA (перевод — ria.ru) со ссылкой на представителя иранской Организации гражданской авиации.
По данным агентства, лайнер летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.
На место происшествия направились бригады спасателей. По предварительным данным, на борту самолета находились восемь пассажиров и три члена экипажа.