закрыть
11 марта 2018, воскресенье, 22:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Иране разбился турецкий пассажирский самолет

  • 11.03.2018, 19:55
  • 2,782
Источник: isna

Лайнер летел в Стамбул.

Турецкий пассажирский самолет потерпел крушение на западе Ирана, сообщает ISNA (перевод — ria.ru) со ссылкой на представителя иранской Организации гражданской авиации.

По данным агентства, лайнер летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.

На место происшествия направились бригады спасателей. По предварительным данным, на борту самолета находились восемь пассажиров и три члена экипажа.


популярное за неделю

Мнение

Министерство сладкой жизни
Министерство сладкой жизни Ирина Халип
Труба для народа
Труба для народа Владимир Халип
Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич